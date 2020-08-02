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影／照顧腦麻兒洗腎妻 無怨無悔的他榮獲模範父親

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
張南勝（右）照顧腦麻兒、洗腎妻，長年無怨無悔為妻小付出，讓人感動，榮獲宜蘭縣模範父親。圖／翻攝表揚手冊
張南勝（右）照顧腦麻兒、洗腎妻，長年無怨無悔為妻小付出，讓人感動，榮獲宜蘭縣模範父親。圖／翻攝表揚手冊

榮獲宜蘭縣模範父親的張南勝，24歲時考上客運公司技工，婚後不久歡喜迎接第一個兒子，未料生下卻是腦性麻痺，生活起居需全天照顧；16年前張妻洗腎又接著換腎，張南勝為兼顧妻兒，陷入蠟燭兩頭燒，今接受表揚時提及長年付出照顧妻小，笑說「這是他該做的」。

張南勝出生傳統農村，國小畢業就去當「黑手」學徒，學習一技之長，民國68年考取台汽客運公司（後來國光客運）擔任技工，負責在廠房維修車輛；民國69年與何金連結婚，但長子出生時罹患嚴重腦性麻痺，生活無法自理，家庭經濟重擔全落在張南勝身上。

「前後治療10幾年」，張南勝與妻子為了讓兒子獲得早期治療，遍訪名醫，連偏方也都試了，花不少錢。張妻還記得，以前聽說在宜蘭酒廠附近有家國術館很厲害，她當時腹中懷著老二，挺著大肚子背老大從三星搭車到宜蘭市，下車徒步走好長一段路，就醫路艱辛。

兒子不會刷牙潄口，為避免蛀牙，幫他刷牙就得花1個小時，先用牙刷牙膏刷洗，再用濕紗布洗出口中泡沫、清舌苔，如此反覆3次直到口腔潔淨，也因為長年苦心照料，至今41歲的大兒子只有一顆蛀牙，想要如廁時會提醒家人幫忙，所以也不必包尿布。

原本生活倒也就這麼平淡的過著，妻子卻在16年前因腎臟萎縮必須洗腎，每周洗腎3天，孩子沒人照顧，夫妻倆討論後，決定由張南勝帶去上班的地方照料。

妻子好不容易等到有人捐出腎臟，2016年到長庚醫院進行換腎手術，術後返服藥不適，血糖值飆高幾乎休克，送醫搶救；張南勝陷入蠟燭兩頭燒，既要照顧兒子，也擔心住院妻子的病情，無奈只能花錢請看護照顧。那年冬天，張妻就在醫院過年。

同一年，張南勝未到屆齡就決定提早退休，全心陪伴妻子、照顧長子。66歲的他個性溫和、樂天知命，遇上生命逆境，從不自怨自艾，此次榮獲模範父親乃實至名歸。

張南勝照顧腦麻兒、洗腎妻，長年無怨無悔為妻小付出，讓人感動，榮獲宜蘭縣模範父親接受表揚。記者戴永華／攝影
張南勝照顧腦麻兒、洗腎妻，長年無怨無悔為妻小付出，讓人感動，榮獲宜蘭縣模範父親接受表揚。記者戴永華／攝影
張南勝照顧腦麻兒、洗腎妻，長年無怨無悔為妻小付出，讓人感動，榮獲宜蘭縣模範父親。圖／翻攝表揚手冊
張南勝照顧腦麻兒、洗腎妻，長年無怨無悔為妻小付出，讓人感動，榮獲宜蘭縣模範父親。圖／翻攝表揚手冊

洗腎 蛀牙 腦性麻痺

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