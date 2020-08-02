花蓮鼓王爭霸戰 吉安鄉公所奪冠軍寶座

「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」賽事是客家12大節慶之一，更是今年疫情影響下，首個成功舉辦活動。今年有來自花蓮縣、新北市及桃竹苗縣等全台各路好手，組成社會組10隊、學生組14隊共24隊，爭奪鼓王冠軍寶座及最高5萬元獎金。最後由吉安鄉公所「吉鼓安康隊」拿下冠軍，贏得全場喝彩。

鼓王爭霸戰今天於花蓮瑞穗鄉富源國小開打，吉安鄉公所「吉鼓安康隊」擊敗各縣市專業隊伍，奪下冠軍寶座，也是花蓮13鄉鎮唯一參賽的鄉鎮市公所，除了宜昌國小學生戰鼓、婦女手中揮舞著客家藍染旗幟，還有吉安鄉長游淑貞掌旗，投入參戰會場中「領軍比賽」，成為今天比賽亮點。

來自苗栗南庄的「南庄翔飛獅鼓陣—花火戰鼓隊」不只打鼓，還穿上客家傳統花布服裝，逗趣表演令人印象深刻。團長劉乾艦說，這次扮演阿三妹戲弄三太子，作為今天表演參賽內容，把陣容展現得更精彩，同時謝謝客委會和花蓮縣政府，願意贊助鼓隊車馬費，共襄盛舉客家傳統文化活動。

客家事務處長彭偉族說，鼓王爭霸戰是客委會定下全年客家12大節慶之一，今年鼓王爭霸戰在富源國小舉行，是以客家文化為主體的鼓技競賽。受疫情影響，鼓王爭霸戰是客家節慶中，今年第一個成功舉辦，因此受到各界重視。

彭偉族表示，原先在2月籌備的時候，遇上新冠肺炎疫情，影響各鼓隊練習，讓參賽隊伍很擔心會取消競賽，幸好花蓮目前零確診，就像是給大家吃了定心丸，各地參賽團隊因此願意報名。暑假許多遊客湧入花蓮，昨天晚會很多旅客參與，促進地方觀光市場，也希望藉由客家傳統活動，打造花蓮中區亮點。