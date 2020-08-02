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探索夢號郵輪4日首航花蓮 未來7航次往返基隆花蓮

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「探索夢號」郵輪預定8月4日停靠花蓮港登岸旅遊，行程將造訪七星潭、林田山等景點。記者王思慧／攝影
「探索夢號」郵輪預定8月4日停靠花蓮港登岸旅遊，行程將造訪七星潭、林田山等景點。記者王思慧／攝影

「探索夢號」郵輪預定8月4日上午8時停靠花蓮港登岸旅遊，將搭載750名旅客，預計停留10小時。花蓮縣政府今邀花蓮港公司及旅行社研商，協調安排旅遊資訊、交通接駁等工作，探索夢號郵輪自8月29日至10月10日，安排7個航次往返基隆—花蓮來回遊程，盼振興9、10月旅遊淡季觀光市場。

觀光處副處長張志翔表示，花蓮港可停大噸數郵輪，力邀探索夢號郵輪訪花蓮，目前預計4日停靠花蓮港，經過船公司跟承辦旅行社規畫後，遊客可選擇花蓮半日遊，或是留在船上用餐或休息。8月底至雙十節，探索夢號郵輪有7個航次，今天從基隆港出發到馬祖跳島，4日再從馬祖到花蓮，縣府規畫以國際郵輪規格歡迎遊客。

張志翔說，花蓮縣政府和港務公司積極協助後續郵輪入港等交通、遊程等各項工作，提升海洋觀光旅遊人次，為花蓮旅遊市場帶來更多選擇。為讓遊客獲得良好購物品質及景點交通便利性，縣府已通知各大商圈備貨及準備接待，並協調各大車行派遣足夠觀光計程車，屆時在現場待命。

旅行社表示，該郵輪預計4日上午8點停泊花蓮港10小時，行程將造訪太魯閣、七星潭、松園別館、慶修院、林田山、花蓮市商圈、花蓮星巴克貨櫃屋等地，估計可為花蓮創造約百萬觀光產值。

張志翔指出，縣府也把握機會宣傳「紅面鴨FUN暑假」、「夏戀嘉年華」、「原住民聯合豐年節」、「金針花季」等花蓮暑期大型活動。並將於現場發送花蓮趣季刊及提供電子書下載，持續將花蓮觀光行銷至全國國旅市場，也爭取更多遊客到花蓮觀光旅遊。

郵輪 旅行社 基隆港

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