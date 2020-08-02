快訊

昨激增7例其中一人在屏東 已隔離送醫救治

調查局訓練所男學員住院採檢 12名接觸學員暫停實習

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高三暑假猛補學分才畢業 今創業有成免費為學弟妹配鏡

聯合報 / 記者邱瑞杰/基隆即時報導
配鏡「代工」業者戚居恩（右）回饋母校基隆高中，免費為學弟妹配100付眼鏡；左為基隆高中校長鍾定先。圖／基隆高中提供
配鏡「代工」業者戚居恩（右）回饋母校基隆高中，免費為學弟妹配100付眼鏡；左為基隆高中校長鍾定先。圖／基隆高中提供

專為眼鏡行、眼科診所「代工」的配鏡業者戚居恩，讀基隆高中時近半學分被當，險些畢不了業，還好高三暑假老師協助規劃補修，從上午8點排到晚上9點，終於補齊學分畢業。現在事業上軌道，他回饋母校要為100名學弟妹免費配眼鏡，感謝老師當年沒有放棄他。

基隆高中前一陣子接到校友來電，表示想要幫助基中清寒弱勢學生，免費配100付眼鏡。校方請他回母校與校長鍾定先見面，才知道捐贈者是多年前差點拿不到畢業證書的戚居恩。

學校老師回憶，戚居恩在校時讓人傷透腦筋，因為他就是喜歡跳舞，上課想跳舞，下課去跳舞，放學還是跳舞，說不定回到家睡覺，連做夢也都想著跳舞。

等到高三畢業前統計學分數，戚居恩雖修了198個學分課程，但約半數課程被當，與最低160個學分畢業規定差一大截。當時許多人都覺得他可能畢不了業，還好畢業那年暑假異常努力，終在8月底補齊學分。

回想當年，戚居恩表示要感謝導師陳秀娥沒有放棄他，讓他有勇氣衝刺學分。另外當時的註冊組長連耿義特地幫他規劃課程，暑假周一到周五早上8點到晚上9點，他都要上課，很幸運有撐過來順利畢業。

戚居恩從醒吾科大財務金融系畢業後，前往中國大陸就讀北京中醫藥大學，接觸到「視光」領域。回台成立視迅國際踏入「眼鏡業」，主要為眼鏡行、眼科診所代工配鏡，近期開始為散客配眼鏡。

戚居恩說，當年如果老師放棄他，他一定也就放棄自己，沒有今日的他。現在事業漸漸穩定，回饋母校付諸行動，謝謝當年拉他一把的老師們。

延伸閱讀

宏匯廣場人潮「大發爐」25萬人次擠爆吃喝都排隊

影／Poli現身桃機 小朋友嗨翻天

破解賭博網站保證贏？男國中生暑假網交「姐姐」被騙錢

小弟弟「超快樂」暑假計畫曝光！ 網一看笑歪： 全不浪費時間

相關新聞

高三暑假猛補學分才畢業 今創業有成免費為學弟妹配鏡

專為眼鏡行、眼科診所「代工」的配鏡業者戚居恩，讀基隆高中時近半學分被當，險些畢不了業，還好高三暑假老師協助規劃補修，從上...

六十石山、赤科山金針花季 即起交通管制

花蓮南區有玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山兩座金針山，每年暑假花季是重要旅遊活動，今年系列活動將從8月9日起登場，但早已有民...

離島用電免費 台電擬推部分收費

因應蘭嶼用電需求，台電除擴建發電機組外，也規畫短期要完成蘭嶼環島電纜線下地工程，減少電纜受海鹽及颱風損害，台電另擬推動修...

蘭嶼學校裝冷氣 電力吃緊

全台灣國中、小將在2年後全面裝冷氣，台電台東區營運處表示，台東縣蘭嶼6組發電機組目前供電4679瓩，已經是供電最大負荷，...

北區青商會在基隆會師 賴清德邀大家一起振興經濟

國際青年商會中華民國總會今天在基隆天顯宮，舉辦2020北區大會。副總統賴清德出席，肯定青商會對台灣的貢獻，面對新冠肺炎疫...

台下閱讀、上台躍讀 明日之星「高徒25」舞劇演示爾雅

基隆市傑出演藝團隊、明日之星舞蹈教育機構創辦25周年，已投身各行各業的學姐與舞團的學妹們同框，連續3天公演「高徒25」，...

影／龜山島開放20年逾200萬遊客 6名字有「龜」人同慶

宜蘭縣龜山島從2000年8月1日起以總量管制模式，開放登島觀光，20年來吸引逾200萬人次登島，共為地方創造數十億元觀光...

康樂國小溜冰場今落成啟用 台東縣：振興溜冰運動

配合台東縣積極推廣溜冰運動，康樂國小溜冰場整修工程今天落成啟用，且同上舉辦全縣中等以下學校溜冰聯賽，台東縣長饒慶鈴希望有...

影／台東市北町生活節復振40年前生活文化 喚醒舊時光

台東縣文化處今天在台東市寶桑路「北町」日式宿舍群舉辦「北町拾光霓虹燈特展」，從40年前的台東高中及台東女中老舊照片展、動...

竹子做「困獸」、漁網成「永魚」 環保創作林右昌驚艷

基隆市「雞籠山海環境藝術教育計畫」成果展今天開幕，由藝術家帶領中正、碇內國中和成功國小師生，利用環保回收材料創作的「困獸...

台東金針花季今起跑 警籲勿再用衛星導航上山！

台東太麻里金針花季今天正式開跑，不過，昨天卻再傳遊客使用衛星導航迷途，幸經警方協助順利脫困。警方統計過去5年已有33件迷...

花蓮金針花季開跑 兩農會安排多種體驗上山將交管

花蓮金針花季今天起開跑，由於暑假旅遊人潮多，大量人車湧入山區賞花恐塞爆，花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山即起將實施交通管...

熱門新聞

亞洲僅3名罕病童她家有2個 超強越南媽媽需要洗澡輔具

公布李登輝倦容照不當？ 陳佩琪：驚訝到無言

影／資優生嚴師陪罕病女兒長大 練習從1數到10花1年

4萬4千份桃園夜市券採上網登記抽籤 民憂又變邊緣人

影／百年農會搶乾拌麵市場 她顛覆鹽水意麵吃法大熱銷

汐止民生線與基隆輕軌部分重疊 柯文哲：要交通部整合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。