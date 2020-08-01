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潮境海風音樂會登場 白天野餐、晚上聽歌 遊客超FUN鬆

聯合報 / 記者邱瑞杰/基隆即時報導
基隆潮境海灣節海風音樂會今晚登場，遊客白天野餐，晚上聽歌，心情超嗨。記者邱瑞杰／攝影
基隆潮境海灣節海風音樂會今晚登場，遊客白天野餐，晚上聽歌，心情超嗨。記者邱瑞杰／攝影

基隆潮境海灣節海風音樂會今晚登場，人潮比起去年幾乎翻倍，白天野餐，晚上聽歌，心情超嗨。基隆市長林右昌說，歡迎大家一起到基隆，體驗不一樣的海城風情。

市府產業發展處表示，海風音樂會今年邁入第3年，今年打造野餐音樂派對、半島生活市集及親子歡樂遊3大主題活動，入夜後還有漁港光雕秀、海風音樂會，吸引許多民眾到潮境公園度過「超FUN鬆」夏日時光。

產發處說，今年海風音樂會由基隆海大熱音社及基隆創作歌手蔡宗翰熱情開場，並邀請全方位創作歌手陳零九、金曲黑馬孫盛希、億萬翻唱女神蔡佩軒及全能音樂潮人小宇（宋念宇），陣容堅強。

林右昌說，基隆潮境公園擁有無敵山海美景，白天能夠遠眺基隆嶼、基隆山，夜晚也可遙望九份山城燈火。今年參與人潮幾乎比去年增加一倍，民眾在草地野餐，還可以在海風吹拂下欣賞音樂會，相信可以帶給大家最棒的夏日時光。

潮境海灣節下一個主題活動是22日上菜的海風盛宴，今年採環保野餐盒形式，讓大家能將基隆好味道帶著走。當天會在101高地布置野餐區，讓遊客一面欣賞美景，一面品嘗美食佳餚，活動詳情可上官網查詢，網址https://www.chaojingbay.com.tw/。

基隆潮境海灣節海風音樂會今晚登場，遊客白天野餐，晚上聽歌，心情超嗨。記者邱瑞杰／攝影
基隆潮境海灣節海風音樂會今晚登場，遊客白天野餐，晚上聽歌，心情超嗨。記者邱瑞杰／攝影

基隆嶼 野餐 音樂會

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