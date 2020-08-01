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北區青商會在基隆會師 賴清德邀大家一起振興經濟
國際青年商會中華民國總會今天在基隆天顯宮，舉辦2020北區大會。副總統賴清德出席，肯定青商會對台灣的貢獻，面對新冠肺炎疫情威脅，努力突破困境，一起成長，走出新的道路。
青商會今年北區大會由基隆雨港青商會承辦，安排各分會成員前往和平島遊玩，以及參觀國內企業、廠商實踐聯合國永續發展目標研發的環保產品。
大會在下午4點多登場，賴清德和基隆市長林右昌等人出席。賴清德說，青商會是全球最大的青年公益團體，台灣青商會已經與國際接軌多年，並成為台灣經濟發展的新興力量，並且是社會公益的化身，特別感謝青商為台灣做出的貢獻。
新冠肺炎衝擊全球，賴清德表示，在蔡英文總統超前部署領導下，前線有指揮官陳時中領導作戰，後勤有已升任行政院副院長的經濟部長沈榮津結合業界，成功提供後勤支援，全國人民合衷共濟，完成階段性任務。
賴說，後續紓困、振興經濟，行政院已發放弱勢族群和企業補助，行政院的3倍券也正在發放使用，相關部會更加碼支出，希望大家能一起把經濟顧好，也邀請青商會的伙伴，一起加入振興經濟的行列。
賴清德說，去做過去沒有做過的事情叫做成長，去做過去不願意去做的事情叫做改變，去做過去不敢做的事情叫做突破。新的時代已經出現轉折，新冠肺炎疫情強迫每一個人突破困境，改變自己，希望大家共同努力，一起成長，走出新的道路。
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