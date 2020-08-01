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台下閱讀、上台躍讀 明日之星「高徒25」舞劇演示爾雅

聯合報 / 記者邱瑞杰/基隆即時報導
基隆市傑出演藝團隊、明日之星舞蹈教育機構公演「高徒25」舞作，呈現創辦25周年成果。圖／明日之星提供
基隆市傑出演藝團隊、明日之星舞蹈教育機構公演「高徒25」舞作，呈現創辦25周年成果。圖／明日之星提供

基隆市傑出演藝團隊、明日之星舞蹈教育機構創辦25周年，已投身各行各業的學姐與舞團的學妹們同框，連續3天公演「高徒25」，今晚最後一場推出「拾集錦」文創舞劇精華薈萃，透國10部舞作，呈現25年舞劇歲月。

明日之星創辦人邱荔芬說，3天公演核心理念關鍵詞是「高徒25」，明日之星校訓「專星閱讀，日常跳舞。」明日之星25年來，始終奉行「台下閱讀、上台躍讀」，成立「明日之星文創舞劇典藏知識庫」，1995年至2020年累積的舞劇作品，成為明日之星推動先在台下閱讀，再上台躍讀」藝術教育的理念。

明日之星「高徒25」演出，第一場7月30日為高徒創作展競舞之夜，包括「自我編創舞作」的資深團員創作展及個人成品舞展現，見證明日之星創辦25年成果。

第二場7月31日為第25屆明日之星公演少兒文創舞劇「臯月．爾雅高徒」，帶著學員們走進「爾雅」，不只認識「爾雅」內涵，更透過劇作編創認識古代12個「月名」緣由。

第三場今晚7點30分在文化中心演藝廳登場，精選歷年10部舞劇精華融合成「拾集錦」，以舞蹈肢體語言演繹劇作核心理念，並透過10部舞作一窺25年舞團發展及成果。

基隆市傑出演藝團隊、明日之星舞蹈教育機構公演「高徒25」舞作，呈現創辦25周年成果。圖／明日之星提供
基隆市傑出演藝團隊、明日之星舞蹈教育機構公演「高徒25」舞作，呈現創辦25周年成果。圖／明日之星提供

文創 舞團 基隆

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