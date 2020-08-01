影／龜山島開放20年逾200萬遊客 6名字有「龜」人同慶

宜蘭縣龜山島從2000年8月1日起以總量管制模式，開放登島觀光，20年來吸引逾200萬人次登島，共為地方創造數十億元觀光產值。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天邀6位名字有「龜」的台、日人士、原島民等人回娘家慶祝。至於是否會提高每日登島名額，交通部長林佳龍認為要以精致旅遊標準看待，提供高品質旅遊服務，才能永續發展。

龜山島位於宜蘭縣頭城鎮外海，曾是蒙上神秘面紗的軍事基地，後來解除管制，轉型觀光，當年在島上還設有龜山島國小及一些軍事設施，至今仍留存。

東北角風管處今天舉辦「開放觀光20周年慶」，邀約本名蔡蠵龜的藝人蔡閨、原島民吳龜雄，還有江阿龜、亀田俊和，亀山勇男，亀貝康明6名台灣、日本人，與交通部長林佳龍、縣長林姿妙、立委陳歐珀、觀光局長張錫聰等人一同登島參觀；當年的龜山島國小師生、昔日駐地官兵，原島民多人也受邀回娘家。

12艘賞鯨船今早在烏石港 集結，上午9時船隊浩浩蕩蕩航向龜山島，上岸後參訪島上普陀巖、舊聚落區後，緊接著鼓藝迎賓進行20周年儀式。

原本就住在島上的居民吳龜雄老先生，回到曾住過的島上，重溫過往。他回憶兒時島上房子都是以龜卵石蓋成，他捕魚維生，秋冬無法出海，就發展出獨特的72角風箏比賽；當時大家都窮，沒錢買米，就種番薯做粿或菜頭粿當成主食。藝人蔡閨也好奇地睜大眼睛到處看，頻頻發出招牌笑聲。

交通部長林佳龍說，龜山島發展觀光20年，這次辦周年慶祝活動，找名字有「龜」字的朋友登島，一開始還有網友嘲諷，但他認為是「機會來了」，有個話題，讓更多人知道對龜山島是有開放的。

登山島於2000年開放觀光後，每年12月到隔年2月封島，3月起到11月起開放9個月，為維護生態資源，登島有總量管制，從原本每天限數百人，逐漸提高到目前1800人，周三僅開放學術研究登島，限額500人。

對於是否還要提高登島名額，林佳龍受訪時說，目前總量管制的效果不錯，考量交通工具的承載量和整個島的負荷，會以精致旅遊的標準來看待，提供高品質、深入的旅遊服務，才能夠比較發展，旅遊品質較好，也能促進地方的經濟繁榮，這是交通部希望達到的目標，龜山島的實施經驗，可給各界參考。