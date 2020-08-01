快訊

前立委陳唐山被控涉貪 地表最強里長：等這天很久了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／龜山島開放20年逾200萬遊客 6名字有「龜」人同慶

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭龜山島開放20年，交通部長林佳龍（中）今天與名字有「龜」的6名台灣、日本人士登島慶祝。記者王燕華／翻攝
宜蘭龜山島開放20年，交通部長林佳龍（中）今天與名字有「龜」的6名台灣、日本人士登島慶祝。記者王燕華／翻攝

宜蘭縣龜山島從2000年8月1日起以總量管制模式，開放登島觀光，20年來吸引逾200萬人次登島，共為地方創造數十億元觀光產值。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天邀6位名字有「龜」的台、日人士、原島民等人回娘家慶祝。至於是否會提高每日登島名額，交通部長林佳龍認為要以精致旅遊標準看待，提供高品質旅遊服務，才能永續發展。

龜山島位於宜蘭縣頭城鎮外海，曾是蒙上神秘面紗的軍事基地，後來解除管制，轉型觀光，當年在島上還設有龜山島國小及一些軍事設施，至今仍留存。

東北角風管處今天舉辦「開放觀光20周年慶」，邀約本名蔡蠵龜的藝人蔡閨、原島民吳龜雄，還有江阿龜、亀田俊和，亀山勇男，亀貝康明6名台灣、日本人，與交通部長林佳龍、縣長林姿妙、立委陳歐珀、觀光局長張錫聰等人一同登島參觀；當年的龜山島國小師生、昔日駐地官兵，原島民多人也受邀回娘家。

12艘賞鯨船今早在烏石港 集結，上午9時船隊浩浩蕩蕩航向龜山島，上岸後參訪島上普陀巖、舊聚落區後，緊接著鼓藝迎賓進行20周年儀式。

原本就住在島上的居民吳龜雄老先生，回到曾住過的島上，重溫過往。他回憶兒時島上房子都是以龜卵石蓋成，他捕魚維生，秋冬無法出海，就發展出獨特的72角風箏比賽；當時大家都窮，沒錢買米，就種番薯做粿或菜頭粿當成主食。藝人蔡閨也好奇地睜大眼睛到處看，頻頻發出招牌笑聲。

交通部長林佳龍說，龜山島發展觀光20年，這次辦周年慶祝活動，找名字有「龜」字的朋友登島，一開始還有網友嘲諷，但他認為是「機會來了」，有個話題，讓更多人知道對龜山島是有開放的。

登山島於2000年開放觀光後，每年12月到隔年2月封島，3月起到11月起開放9個月，為維護生態資源，登島有總量管制，從原本每天限數百人，逐漸提高到目前1800人，周三僅開放學術研究登島，限額500人。

對於是否還要提高登島名額，林佳龍受訪時說，目前總量管制的效果不錯，考量交通工具的承載量和整個島的負荷，會以精致旅遊的標準來看待，提供高品質、深入的旅遊服務，才能夠比較發展，旅遊品質較好，也能促進地方的經濟繁榮，這是交通部希望達到的目標，龜山島的實施經驗，可給各界參考。

東北角風管處表示，龜山島有台灣少見的海底溫泉與火山景觀，龜山島海域的鯨豚種類更多達17種，很值得一看。開放以來，每年平均遊客約12萬人，每年為地方創造約2.5億元的觀光產值。

宜蘭龜山島開放20年，交通部東北角風管處今天邀名字有「龜」的6名台灣、日本人士登島慶祝。記者王燕華／翻攝
宜蘭龜山島開放20年，交通部東北角風管處今天邀名字有「龜」的6名台灣、日本人士登島慶祝。記者王燕華／翻攝
宜蘭龜山島開放20年，本名蔡蠵龜的藝人蔡閨（左3）與名字有「龜」的台灣、日本人士今天一同登島慶祝。記者王燕華／翻攝
宜蘭龜山島開放20年，本名蔡蠵龜的藝人蔡閨（左3）與名字有「龜」的台灣、日本人士今天一同登島慶祝。記者王燕華／翻攝
東北角風管處今天舉辦「開放觀光20周年慶」邀約名字有「龜」的民眾、當年龜山島國小師生、昔日駐地官兵，原島民等多人登島慶祝。記者王燕華／翻攝
東北角風管處今天舉辦「開放觀光20周年慶」邀約名字有「龜」的民眾、當年龜山島國小師生、昔日駐地官兵，原島民等多人登島慶祝。記者王燕華／翻攝

龜山島 林佳龍 周年慶

延伸閱讀

憶野百合學運 林佳龍：李登輝接球讓台灣走向民主化

交通部長塞在雪隧！　林佳龍：感受到爆炸性旅遊威力將會檢討改善

林佳龍宣布：台中捷運綠線審查通過延伸大坑、彰化

首爬進箱梁交通部長 林佳龍：拚10年1169橋梁耐震補強

相關新聞

花蓮金針花季開跑 兩農會安排多種體驗上山將交管

花蓮金針花季今天起開跑，由於暑假旅遊人潮多，大量人車湧入山區賞花恐塞爆，花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山即起將實施交通管...

台下閱讀、上台躍讀 明日之星「高徒25」舞劇演示爾雅

基隆市傑出演藝團隊、明日之星舞蹈教育機構創辦25周年，已投身各行各業的學姐與舞團的學妹們同框，連續3天公演「高徒25」，...

影／龜山島開放20年逾200萬遊客 6名字有「龜」人同慶

宜蘭縣龜山島從2000年8月1日起以總量管制模式，開放登島觀光，20年來吸引逾200萬人次登島，共為地方創造數十億元觀光...

康樂國小溜冰場今落成啟用 台東縣：振興溜冰運動

配合台東縣積極推廣溜冰運動，康樂國小溜冰場整修工程今天落成啟用，且同上舉辦全縣中等以下學校溜冰聯賽，台東縣長饒慶鈴希望有...

影／台東市北町生活節復振40年前生活文化 喚醒舊時光

台東縣文化處今天在台東市寶桑路「北町」日式宿舍群舉辦「北町拾光霓虹燈特展」，從40年前的台東高中及台東女中老舊照片展、動...

竹子做「困獸」、漁網成「永魚」 環保創作林右昌驚艷

基隆市「雞籠山海環境藝術教育計畫」成果展今天開幕，由藝術家帶領中正、碇內國中和成功國小師生，利用環保回收材料創作的「困獸...

台東金針花季今起跑 警籲勿再用衛星導航上山！

台東太麻里金針花季今天正式開跑，不過，昨天卻再傳遊客使用衛星導航迷途，幸經警方協助順利脫困。警方統計過去5年已有33件迷...

台東熱氣球光雕迎不到曙光 遊客「還是很美啦」

2020年台東「台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會迎曙光，今天清晨在南迴太麻里曙光園區升球登場，雖因海上雲層太厚，不見曙光...

美食新天地／蘭陽風味館 糕渣、肝花、西魯肉

傳承自宜蘭老師傅手藝的蘭陽風味館，店家老闆娘林雪鑾的父親是以前地方上非常知名辦桌名廚「阿灶師」，她保留老一輩的西魯肉、糕...

宜縣校長布達 雙語教育全面啟動

宜蘭縣政府昨天舉辦109學年度中小學校長布達暨交接典禮，縣長林姿妙宣布，宜蘭雙語教育全面啟動，未來將推動縣內每所學校至少...

台鐵不進基隆市區 副議長促傾聽民意

基隆輕軌議題延燒不止，很多基隆人憂心台鐵列車未來不進基隆站，只開到八堵站，國民黨籍副議長林沛祥昨天和議員莊敬聖召開記者會...

長期虧損 運量少4成／台鐵捷運化公車傳減班 基市府：討論中

公路總局補助基隆市政府規畫開設「台鐵捷運化接駁公車」，方便乘客轉搭台鐵通勤、通學，由基隆客運經營，共有5條路線，卻因長期...

熱門新聞

曾文水庫蓄水量剩2成4憂缺水？ 南水局提醒：要防汛了

桃園本土登革熱群聚擴大 確診病例增至13人

基隆輕軌再燒 副議長：如一意孤行不排除發動區域公投

林佳龍宣布：台中捷運綠線審查通過延伸大坑、彰化

校長難當！台中校長布達心聲：「高興只有遴選上那天」

何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。