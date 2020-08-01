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康樂國小溜冰場今落成啟用 台東縣：振興溜冰運動

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東市康樂國小溜冰場，今由台東縣長饒慶鈴（後排左五）等人主持落成啟用。記者羅紹平／攝影
台東市康樂國小溜冰場，今由台東縣長饒慶鈴（後排左五）等人主持落成啟用。記者羅紹平／攝影

配合台東縣積極推廣溜冰運動，康樂國小溜冰場整修工程今天落成啟用，且同上舉辦全縣中等以下學校溜冰聯賽，台東縣長饒慶鈴希望有了新穎場地，可以鼓勵民眾參與滑輪溜冰運動，進而提高溜冰運動的普及化與競技成績。

溜冰場落成及溜冰聯賽開幕式今天上午舉行，現場由康樂國小溜冰隊將傳統舞龍結合滑輪溜冰，配合鼓聲以行雲流水般的「祥龍獻瑞」進行開場演出，由縣長饒慶鈴等貴賓擔任綵球拉動開幕嘉賓，並進行溜冰聯賽。

康樂國小滑輪溜冰場自民國86年興建，一直是台東縣推展及培訓滑輪溜冰的重要場地，惟經年累月的練習，早已不堪使用，加下原設計跑道坡度已不符現今場地規範，欄杆與護欄也可能造成選手高速競技時受傷。

饒慶鈴指出，經縣府積極爭取，教育部體育署去年9月補助1018萬餘元進行修繕，今年6月完工驗收，即日起提供台東選手更友善的環境，並作為今年底全國身心障礙運動會滑輪溜冰競賽場地；她期勉所有選手珍惜使用這場地，也祝福溜冰聯賽順利成功，參賽選手都能獲得最佳成績。

縣教育處指出，今年台東高中主辦全縣高級中等以下學校溜冰溜冰聯賽，計有329人參選，不同以往，今年改採積分賽方式進行，正好康樂國小滑輪溜冰場新修建完成，有全新且標準場地舉辦比賽，供選手盡情發揮。

台東市康樂國小溜冰場今落成啟用，康樂國小學生溜冰隊結合傳統舞龍與滑輪溜放為溜冰啟用祈福。記者羅紹平／攝影
台東市康樂國小溜冰場今落成啟用，康樂國小學生溜冰隊結合傳統舞龍與滑輪溜放為溜冰啟用祈福。記者羅紹平／攝影
台東市康樂國小溜冰場，今落成啟用並同步舉辦全縣中等以下學校溜冰聯賽。記者羅紹平／攝影
台東市康樂國小溜冰場，今落成啟用並同步舉辦全縣中等以下學校溜冰聯賽。記者羅紹平／攝影

台東 饒慶鈴 教育部

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