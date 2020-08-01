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影／台東市北町生活節復振40年前生活文化 喚醒舊時光
台東縣文化處今天在台東市寶桑路「北町」日式宿舍群舉辦「北町拾光霓虹燈特展」，從40年前的台東高中及台東女中老舊照片展、動態「老玩意兒新體驗」，讓台東市民眾及遊客體驗台東美好的舊時光，展期至11月30日止。
位在台東市寶桑路404巷內的日式宿舍群，早年是台東女中及台東高中校之與教職具的宿舍，也是目前台東保留最完整的日式宿舍群，近三年經台東縣文化處爭史客委會、文化部經費補助，將歷時逾80年，部分損壞的的日式歷史建築修缮復元，台東縣文化處也積極舉辦活動，希望藉由文化體驗等活動，引進新的活力，復振北町昔日榮景。
台東縣文化處長鍾青柏今年3月以來，每月都依主題舉辦北町生活節，因北町與台東高中、台東女中有很深的淵源，因此規畫「拾光霓虹燈特展」結合電腦3D科技設置「歷史移屏牆」，跨時空展現400餘幀舊照片等活動。同時現場有青草茶、凍凍果、仙草冰品嘗，以及懷舊蛋捲DIY體驗。
今年上午11點開幕式，台東縣文化處安排文化處長鍾青柏、台東高中校長蔡美瑤、台東女中校長王垠帶著十餘位東中、東女學生，並邀請卅餘位40至70歲畢業校友老中青三代東中人、東女人合影，且進行拋帽儀式，讓阿公阿嬤級的東中、東女校友重溫畢業時的歡樂時光。
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