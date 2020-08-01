台南父親表揚 今年增「原住民Ama」代表

台南市政府今天舉辦「父愛綻放 幸福EVERY DAD」父親節感恩活動，表揚52位父親，其中最高齡為91歲的「晶鑽爸爸」謝戅記，今年還新增「原住民Ama」代表，由「洄瀾舞集」首任團長吳德嶔及極力推動都會區原民文化的白明哲獲獎。

今年65歲的白明哲來自屏東縣牡丹鄉牡丹部落排灣族，與妻子在台南結識後定居台南，從士官長退伍後從事屋頂石棉瓦與不鏽鋼浪板鋪設工程，多次從屋頂掉下來送急診。40歲時轉至台電外包廠商擔任工程人員，未料不慎遭高壓電擊，全身60％三度灼傷，復健近2年，之後轉任駕駛直到55歲退休。

白明哲說，他為了給家人更好的生活，所以過去即使工作很辛苦，也要刻苦做下去，並希望以身作則來教導孩子。他積極投入發揚原住民狩獵傳統文化的傳承，帶動台南市都會原住民對傳統弓射箭比賽的熱潮。

來自花蓮吉安部落的吳德嶔在家中排行第五，大家稱他為「五哥」，後來到台南從事人造大理石衛浴設備工作，從原本一間小小的廠房到目前已是很有規模的工廠。他說，為了幫助離鄉背井的部落年輕朋友，他雇用這些年輕人，並視為己出，提供住宿和三餐，讓他們有「家」的感覺。

由於大家無法時常回去參加部落的大小祭典，吳德嶔就號召族人一起舉辦捕魚祭，又規畫阿美族的豐年祭，讓無法返鄉的出外人一解思鄉之愁。1997年「洄瀾舞集」成立，由吳德嶔擔任首任團長，開始將部落的歌謠有系統整理、練習，奠定深厚的舞蹈及文化底子，從此洄瀾舞集表演邀約不間斷，他也一直教育小孩要認同自己的族群、文化，更不要忘了Cima Kako（我是誰）。

今年最高齡的「晶鑽爸爸」謝戅記早期生活困苦，靠著微薄收入拉拔6兒女。「晶鑽爸爸」盧振華為萬安集團的董事長，旗下基金會設置日間照顧及居家服務中心，照顧台南市高齡長者。

台南市長黃偉哲表示，感謝在各個領域辛勤付出的超級英雄爸爸，今年受表揚的父親代表5種不同生活境遇，卻有著相同滿溢的父愛，有照顧家中身心障礙子女的「勇者爸爸」5位、秉持原住民族傳統負擔家計的「原住民Ama（阿瑪／爸爸）」2位、父兼母職自強不息的「自強爸爸」2位、替代父母養育孫姪甥子女及寄養家庭的「大樹爸爸」5位以及熱心公益教養兒女深獲好評的「晶鑽爸爸」38位。