保育類東亞無尾葉鼻蝠首度現身太魯閣 為台灣特有亞種

一隻保育類第二級的東亞無尾葉鼻蝠，近日現身太魯閣園區，是太魯閣國家公園內首次記錄到，屬特有亞種「台灣無尾葉鼻蝠」。太魯閣國家公園管理處表示，此亞種被列為國家易危類別，可惜被發現時已遭路殺死亡，呼籲民眾夜間開車到山區時放慢速度。

台灣蝙蝠學會網站介紹，蝙蝠是對翼手目動物的總稱。太魯閣國家公園管理處曾於民國106、107年分別委託中華自然資源保育協會與台灣蝙蝠學會進行園區內翼手目動物調查，兩年共記錄到25種蝙蝠物種。

太管處表示，位於雲林縣的黃金蝙蝠生態館志工楊雅雯，上月28日在園區進行蝙蝠調查時，在台8線溪畔發電廠附近拾獲一隻遭路殺的蝙蝠，經蝙蝠館科學顧問黃俊嘉博士檢視後確認是保育類第二級的東亞無尾葉鼻蝠，是小型食蟲性蝙蝠。

這是園區內首次紀錄，也是園區內記錄到的第26種蝙蝠，目前太魯閣地區已知蝙蝠紀錄約占台灣本島翼手目物種數的4分之3，顯示蝙蝠相相當豐富，是台灣蝙蝠多樣性保育的種要棲地。

黃俊嘉博士指出，東亞無尾葉鼻蝠分類上屬於葉鼻蝠科無尾葉鼻蝠屬，分布於中國大陸南部、中南半島和印度大陸北部，因森林破壞、棲地干擾等因素，東亞無尾葉鼻蝠全球族群有下降趨勢，國際自然保護聯盟紅皮書近期已將族群保育地位提升到近危。

黃金蝙蝠生態館館長張恒嘉表示，台灣的無尾葉鼻蝠族群與大陸地區亞種在形態及遺傳不同，為台灣特有亞種，目前僅在本島少數地方記錄到穩定族群，發現地點多在人為開發較多的中低海拔山區，林務局及特有生物研究與保育中心制定的「2017年台灣陸域哺乳動物紅皮書」就將該亞種列為國家易危類別。