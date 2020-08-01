台東金針花季今起跑 警籲勿再用衛星導航上山！

台東太麻里金針花季今天正式開跑，不過，昨天卻再傳遊客使用衛星導航迷途，幸經警方協助順利脫困。警方統計過去5年已有33件迷航救援，呼籲遊客開車上山勿再使用衛星導航，避免導錯方向迷航。

警方表示，昨接獲通報有遊客在金針山區開車失聯，遂派線上巡邏車上山援助，最終在忘憂谷附近尋獲失聯遊客，並稱使用手機衛星導航功能，未料，愈導路愈難走，最後車輪卡住動彈不得。

海拔約800至1500公尺的金針山，一年四季都有不同的花季，吸引不少遊客開車上山賞花。但不少人因不熟悉山區路線，使用衛星導航指引，往往因系統導引錯誤，迷航受困山區。警方統計過去5年金針山迷航救援件數有33件。