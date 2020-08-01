竹子做「困獸」、漁網成「永魚」 環保創作林右昌驚艷

基隆市「雞籠山海環境藝術教育計畫」成果展今天開幕，由藝術家帶領中正、碇內國中和成功國小師生，利用環保回收材料創作的「困獸」、「永魚」2件環境藝術作品，讓人驚艷。基隆市長林右昌說，希望藉由創作展，帶動更多人了解環境，提升保護意識。

雞籠山海環境藝術教育計畫由環保局與文安社區發展協會合作推動，今年是第2年舉辦。

林右昌今天上午到文化中心1樓出席成果展開幕式，他說，這幾年聽到很多外縣市來基隆的民眾說，覺得基隆變乾淨，變漂亮，原因是市府和市民越來越重視環境議題。

他說，去年環境藝術教育計畫完成的作品讓他「嚇了一跳」，今年的作品更讓他驚艷。大家利用廢棄物創作，展現對環境的意識與關心，特別是由國中、國小學生參與，非常有意義。

這兩年環境藝術教育計畫作品都在文化中心1樓展出，林右昌說，這樣只有進入文化中心的人才看得到，未來或許可以思考戶外創作跟展覽，讓更多市民看到，帶動更多人對環境的了解跟保護意識。

今年環境藝術教育計畫作品「困獸」、「永魚」，分由藝術家洪築境、李奇鴻帶領師生創作，展期到8月9日

洪築境說，在海邊常可以看到廢木材，今年選用廢棄竹子做為創作材料，先造一個框架寓意妖怪被困住，反思人心困境。竹子鋸出不同長度，相互碰撞產生的如波浪的音符，代表環境的低鳴與妖怪傾訴聲。