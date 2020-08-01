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花蓮金針花季開跑 兩農會安排多種體驗上山將交管

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供

花蓮金針花季今天起開跑，由於暑假旅遊人潮多，大量人車湧入山區賞花恐塞爆，花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山即起將實施交通管制，管制時段全面禁止甲、乙類大客車行駛，9人座以下小客車開放通行。

今年因乾旱影響，金針花遲開，但近日雨水稍多，金針花逐漸綻放嬌容。赤科山李姓農民說，最近山區都有雨又起霧，露水重，金針花紛紛抽枝，各園區花況不同，但至少都有3成，近日已陸續有民眾開車上山賞花。

玉里警分局統計，往年花季期間遊客車輛，平日車流量約1000車次，假日倍增約2000車次，暑假的旅遊高峰期更曾創下單3500車次的高流量。今年因國內疫情解封，國內旅遊大爆發，又有政府推動振興經濟方案，預期賞花人、車潮還會再大增，已經規畫交管措施，嚴陣以待。

警方即起至9月13日，每天上午8時至下午5時，實施金針山交管。9人座以下小客車可上山，但山區道路全面禁止甲、乙類客車行駛，並採道路單向上、下山方式。

富里鄉六十石山由台9線293.1公里處（竹田村）進入，汽車由六十石山「萬寧至復興部落聯絡道路起點」至阿眉溪（東里村）方向下山，自行車、機車（包含大型重機車）由原路下山。玉里鎮赤科山則維持以往原路上下山。

玉里警分局交通組長陳暐傑表示，花季每天都會派駐警力在園區入口、及園區內定點，並實施機動巡邏，呼籲民眾不要任意停車，以免妨礙交通。

迎接花季，玉溪地區農會及富里鄉農會都以浪漫為主軸設計系列活動，8月9日起同步展開。玉溪地區農會推出以愛麗絲為主題的「赤科金針仙境漫遊」，並有「黃金漫遊小巴」一日輕旅行、金針大全餐、手作檜木筷、茶覺醒之旅等體驗。

富里鄉農會則以 60 年代熱鬧歌廳秀為主軸， 8月9日至９月13日的每周六、日晚間7時至9時，安排在地團體表演與演唱。今年更添加 10 處不同特色的動物彩繪，透過特殊螢光

的方式，夜間更顯繽紛，另也有一日遊和兩日遊行程，8 月9日至9月30日的周一到周五天天出團。

花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，因山路狹小蜿蜒，警方已做好交管措施，呼籲民眾遵守。圖／玉里警分局提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，因山路狹小蜿蜒，警方已做好交管措施，呼籲民眾遵守。圖／玉里警分局提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，因山路狹小蜿蜒，警方已做好交管措施，呼籲民眾遵守。圖／玉里警分局提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，因山路狹小蜿蜒，警方已做好交管措施，呼籲民眾遵守。圖／玉里警分局提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供
花蓮南區赤科山、六十石山的金針花季，今起開跑，上山將有交通管制。圖／赤科山李姓農友提供

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