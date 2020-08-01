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台東熱氣球光雕迎不到曙光 遊客「還是很美啦」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
沙灘上6顆熱氣球展球噴發火焰時，遊客無不驚呼連連，紛紛拿起手機、相機拍照紀念。圖／台東縣政府提供
沙灘上6顆熱氣球展球噴發火焰時，遊客無不驚呼連連，紛紛拿起手機、相機拍照紀念。圖／台東縣政府提供

2020年台東「台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會迎曙光，今天清晨在南迴太麻里曙光園區升球登場，雖因海上雲層太厚，不見曙光乍現，但現場上千民眾看到6顆熱氣球順利展球，也都感到開心說：「還是很美啦」。

「哇！好美喔！」清晨4點30分，當6顆熱氣球展球噴發火焰時，遊客無不驚呼連連，紛紛拿起手機、相機找尋有利的拍照位置，把沙灘上聳立的熱氣球和沙灘、大海背景，構成一幅美麗的照片畫面。

為提升南迴觀光能見度，縣府辦理的台灣國際熱氣球嘉年華會，將第5場次光雕音樂會移師太麻里曙光園區，並讓熱氣球在沙灘上展球迎接東邊太平洋曙光。但展球過程因海風過大，還一度不太順利，工作人員最終克服順利展球。

雖然最後因雲層實在太厚，陽光無法露出，無法順利迎到第一道曙光，但6顆球搭配現場聲光效果，一下同步噴火、一下各自噴火，讓現場民眾開心地跟著擺動起舞，彌補看不到曙光的遺憾。

縣府交通及觀光發展處表示，熱氣球嘉年華活動一直持續到8月30日，光雕音樂會則還有8月8日知本溫泉區、8月22日台東森林公園及最後一場次8月30日鹿野高台，民眾可把握暑期後半假期，到台東體驗熱氣球魅力。

2020年台東「台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會迎曙光，今天清晨在南迴太麻里曙光園區升球登場，雖因海上雲層太厚，不見曙光乍現，但現場上千民眾還是感到開心。圖／台東縣政府提供
2020年台東「台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會迎曙光，今天清晨在南迴太麻里曙光園區升球登場，雖因海上雲層太厚，不見曙光乍現，但現場上千民眾還是感到開心。圖／台東縣政府提供

熱氣球嘉年華 音樂會 台東

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