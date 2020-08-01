聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東熱氣球光雕迎不到曙光 遊客「還是很美啦」
2020年台東「台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會迎曙光，今天清晨在南迴太麻里曙光園區升球登場，雖因海上雲層太厚，不見曙光乍現，但現場上千民眾看到6顆熱氣球順利展球，也都感到開心說：「還是很美啦」。
「哇！好美喔！」清晨4點30分，當6顆熱氣球展球噴發火焰時，遊客無不驚呼連連，紛紛拿起手機、相機找尋有利的拍照位置，把沙灘上聳立的熱氣球和沙灘、大海背景，構成一幅美麗的照片畫面。
為提升南迴觀光能見度，縣府辦理的台灣國際熱氣球嘉年華會，將第5場次光雕音樂會移師太麻里曙光園區，並讓熱氣球在沙灘上展球迎接東邊太平洋曙光。但展球過程因海風過大，還一度不太順利，工作人員最終克服順利展球。
雖然最後因雲層實在太厚，陽光無法露出，無法順利迎到第一道曙光，但6顆球搭配現場聲光效果，一下同步噴火、一下各自噴火，讓現場民眾開心地跟著擺動起舞，彌補看不到曙光的遺憾。
縣府交通及觀光發展處表示，熱氣球嘉年華活動一直持續到8月30日，光雕音樂會則還有8月8日知本溫泉區、8月22日台東森林公園及最後一場次8月30日鹿野高台，民眾可把握暑期後半假期，到台東體驗熱氣球魅力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言