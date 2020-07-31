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花蓮第一起 美崙田徑場前違規噴灑除草劑縣府將開罰
花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月施行，縣府環保局已接獲兩件民眾檢舉案，其中一件是花蓮市民權路的美崙田徑場分隔島遭人噴灑除草劑，經與土地管理單位花蓮市公所聯合追查，已找到行為人為外包廠商，將請當事者陳述意見後裁處，最高可罰10萬元。
花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日上路，是全國第四個縣市。條例明文規定公園、學校、社區公共領域、醫院、道路綠地、公墓園、經人為規畫之溪畔、坡地等特地區域，或其他基於公共利益考量，禁止使用除草劑。
環保局環境稽查科長林蔡毓說，自治條例上路後，收到兩件民眾檢舉案，一是美崙田徑場這件，另一件是光復鄉馬太鞍的鐵路附近疑似遭人噴灑除草劑，兩件都已錄案，馬太鞍的部分還在調查中。
至於美崙田徑場前分隔島，檢舉民眾提供明確時間、地點及影像，經與市公所聯手追查後，已找到行為人，是縣府建設處的委外包商，將請當事人陳述意見後開罰，依規定可裁罰1萬5000元至10萬元，這將是全縣第一起因違反除草劑管理自治條例的開罰案件。
環保局呼籲，不僅民眾勿違規使用除草劑，各土地管理人、所有權人以及使用人，也應該善盡土地管理職責，建議可設置告示牌或張貼相關告示，提醒此區域內禁用除草劑。此外，條例中也對農藥販售作出規定，呼籲農業販售業者配合相關規定，否則一旦違規，一樣可處1萬5000元至10萬元罰鍰。
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