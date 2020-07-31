聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮第一起 美崙田徑場前違規噴灑除草劑縣府將開罰

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市美崙田徑場前分隔島遭人噴灑除草劑，經民眾檢舉，縣府環保局展開追查，確認違反規定將開罰。圖／環保局提供
花蓮市美崙田徑場前分隔島遭人噴灑除草劑，經民眾檢舉，縣府環保局展開追查，確認違反規定將開罰。圖／環保局提供

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月施行，縣府環保局已接獲兩件民眾檢舉案，其中一件是花蓮市民權路的美崙田徑場分隔島遭人噴灑除草劑，經與土地管理單位花蓮市公所聯合追查，已找到行為人為外包廠商，將請當事者陳述意見後裁處，最高可罰10萬元。

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日上路，是全國第四個縣市。條例明文規定公園、學校、社區公共領域、醫院、道路綠地、公墓園、經人為規畫之溪畔、坡地等特地區域，或其他基於公共利益考量，禁止使用除草劑。

環保局環境稽查科長林蔡毓說，自治條例上路後，收到兩件民眾檢舉案，一是美崙田徑場這件，另一件是光復鄉馬太鞍的鐵路附近疑似遭人噴灑除草劑，兩件都已錄案，馬太鞍的部分還在調查中。

至於美崙田徑場前分隔島，檢舉民眾提供明確時間、地點及影像，經與市公所聯手追查後，已找到行為人，是縣府建設處的委外包商，將請當事人陳述意見後開罰，依規定可裁罰1萬5000元至10萬元，這將是全縣第一起因違反除草劑管理自治條例的開罰案件。

環保局呼籲，不僅民眾勿違規使用除草劑，各土地管理人、所有權人以及使用人，也應該善盡土地管理職責，建議可設置告示牌或張貼相關告示，提醒此區域內禁用除草劑。此外，條例中也對農藥販售作出規定，呼籲農業販售業者配合相關規定，否則一旦違規，一樣可處1萬5000元至10萬元罰鍰。

花蓮市美崙田徑場前分隔島遭人噴灑除草劑，經民眾檢舉，縣府環保局展開追查，確認違反規定將開罰。圖／環保局提供
花蓮市美崙田徑場前分隔島遭人噴灑除草劑，經民眾檢舉，縣府環保局展開追查，確認違反規定將開罰。圖／環保局提供

農地

延伸閱讀

朱立倫走訪花蓮 監獄探視傅崐萁

搶線上購物 華信小舖開張全面八八折優惠

國旅夯 客運業推北花公共運輸史上最大優惠

花蓮忠靈祠一櫃雙罐 夫妻進塔順序鬆綁

相關新聞

基隆輕軌再燒 副議長：如一意孤行不排除發動區域公投

基隆輕軌議題延燒，很多基隆人憂心台鐵未來將不進基隆火車站，只開到八堵站，國民黨籍副議長林沛祥今天和議員莊敬聖開記者，要求...

花蓮第一起 美崙田徑場前違規噴灑除草劑縣府將開罰

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月施行，縣府環保局已接獲兩件民眾檢舉案，其中一件是花蓮市民權路的美崙田徑場分隔島遭人...

綠島疑遊客脫序？ 珍貴保育椰子蟹遭石頭壓死

暑假旅遊季，台東綠島湧入大量遊客，卻有遊客疑似脫序行為，竟用石頭壓在椰子蟹上，導致死亡。在地居民發現後貼文臉書社團，引起...

台東知名總統茶「福鹿茶」 李登輝命名

台東縣鹿野鄉是縣境開發較早的茶農區，1982年時任台灣省主席的李登輝造訪鹿野，茶農力邀其為茶命名，李登輝喝過後讚賞不已，...

影／恭喜！宜蘭新任校長佈達 也向退休校長致謝

宜蘭縣政府今天（31日）在縣民大廳舉行「109學年度中小學校長布達暨交接典禮」，2位校長卸任退休，通過遴選學校計28位校...

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

基隆市政府自2016年至今已開通3條基北快捷公車，營運量也都不錯，讓基隆人往台北除了火車、國光客運等之外，多了另一項行駛...

宜蘭全面啟動雙語教育 110學年將成立第一所雙語學校

宜蘭縣政府今天舉辦109學年度中小學校長布達暨交接典禮，縣長林姿妙宣布，宜蘭雙語教育全面啟動，未來將推動縣內每所學校至少...

u故事／陪你走最後一哩路 安寧護理師幽谷伴行

「我只有一場人生，可是我在安寧療護裡面，參與了好多人各式各樣百態的人生。」花蓮門諾醫院的護理師陳祥如投入安寧療護18年，...

運量少4成台鐵捷運化公車部分停駛？基市府：還在討論

公路總局補助基隆市政府規畫開設「台鐵捷運化接駁公車」，方便乘客轉搭台鐵通勤、通學，由基隆客運公司經營，共有5條路線，因長...

花蓮忠靈祠一櫃雙罐 夫妻進塔順序鬆綁

花蓮縣一位榮民妻子病逝，因花蓮軍人忠靈祠有「一櫃雙罐」措施讓符合安厝資格的夫妻可以合葬，他提出申請，卻因寄存辦法規定「配...

暖暖東勢街塞車 前端將改善

台2丙線基福公路開通後，成為許多雙北遊客到東北角旅遊的捷徑，不必再繞道台二線濱海公路，每到假日車潮眾多，往往導致暖暖東勢...

台東老榕染病 救治移除陷兩難

台東市三角公園1棵染褐根病榕樹原訂7月12日移除，民眾向縣長饒慶鈴陳情希望暫緩，經會勘討論後，順從民意暫緩實施。不過，百...

熱門新聞

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

志工媽媽滷豬腳煮好菜 顧好員警的胃才能護民

影／市民大道直直走！五、六段雙向通車 通勤族開心

反對學甲動保園區 自救會抗議爆推擠、1人身體不適送醫

號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。