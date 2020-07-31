基隆輕軌再燒 副議長：如一意孤行不排除發動區域公投

基隆輕軌議題延燒，很多基隆人憂心台鐵未來將不進基隆火車站，只開到八堵站，國民黨籍副議長林沛祥今天和議員莊敬聖開記者，要求市府應盡速辦理公開說明會，應設立民眾參與機制傾聽民意，如果市府一意孤行，不排除成立自救會，發動區域性公投。

林沛祥表示，台鐵不進基隆的問題，他在去年11月總質詢時，就已要求基隆市府辦公開說明，今年6月再透過總質詢呼籲，市府仍沒有回應，請市府應盡速辦理公開說明會。

林沛祥認為，各方不同的意見，有助於政策方向的充分討論，不應讓市民只能被動地從媒體上得到消息。如此重大的建設竟然在規畫期間，基隆市民意代表沒有議員有機會參與討論，更遑論基隆市民，「一覺醒來，台鐵基隆站就消失了」。

莊敬聖說，廢除台鐵基隆端換取輕軌，會讓基隆城市更加邊緣化，呼籲不要用任何不務實的話術欺瞞市民，他們當然支持輕軌到基隆，有更多的選擇作為通勤使用，但是廢除原有台鐵，是非常不智的選擇。

莊敬聖表示，一個好的交通建設是為了讓民眾更便利且更順暢安全，當鐵道運輸部經審慎考量，過多的停靠方式及轉乘，會失去原有鐵道運輸的特性，一個不成熟的交通計畫，不是便民而是擾民。

針對基隆輕軌的爭議及台鐵未來將不進基隆車站，基隆市長林右昌日前回應說，基隆輕軌運量已規畫到中運量，是改善整個基隆到大台北地區交通軌道運輸最好的方案，基隆輕軌的速度和效率都比台鐵還要好，他並澄清，有張冠李戴說「火車不會進基隆」，輕軌的規畫，只是讓台鐵不進入市區，市區內可透過輕軌取代原先區間車。