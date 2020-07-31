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談輕軌 基隆副議長：若一意孤行不排除發動公投

中央社 / 基隆31日電
台鐵讓路基隆輕軌，火車不進基隆站，基隆市民整個炸鍋，怒火還在延燒。 圖／基隆市政府提供
台鐵讓路基隆輕軌，火車不進基隆站，基隆市民整個炸鍋，怒火還在延燒。 圖／基隆市政府提供

基隆輕軌近期引起討論，民眾憂心未來營運後台鐵恐不進到基隆市區，基隆市副議長林沛祥今天說，市府應設立民眾參與機制，若一意孤行，不排除成立自救會，發動地方性公民投票。

林沛祥下午在記者會表示，去年11月已在議會就台鐵不進基隆市中心問題提出質疑，但直到今年6月會期仍未得到市府明確回覆，只提及在期末報告定案後會舉辦說明會。

林沛祥說，各方不同的意見，有助政策方向充分討論，呼籲市府應設立民眾參與制度。如此重大建設於規劃期間在基隆市民意代表中，竟沒有任何一名議員有機會參與討論，更遑論基隆市民可以得到充分的資訊。

基隆市議員莊敬聖指出，他當然支持輕軌到基隆，讓市民有更多通勤選擇，但廢除原有的台鐵是非常不智的選擇，建議基隆市政府應主動召開公聽會說明，蒐集民眾需求及聲音，讓交通計畫更為完整。

此外，莊敬聖說，一個好的交通建設是為讓民眾更便利、安全，基隆輕軌未來倘若有過多站的停靠和轉乘，會失去原有鐵道運輸的特性，一個不成熟的交通計畫，不是便民反而是擾民。

基隆輕軌 台鐵 自救會

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