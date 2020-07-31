基隆全國科展獲6獎創佳績 武中研究蜘蛛生物科第一名

中華民國第60屆全國中小學科學展覽會27日起至今天在台北市建國中學舉行，基隆市共獲縣市團體獎第三名等6獎，其中崙國中榮獲大會獎國中組生物科第一名，武崙國中葉玉君老師獲得5年科展優良指導教師。

基隆獲得的獎項共有縣市團體獎第三名、武崙國中榮獲大會獎國中組生物科第一名、八斗國小榮獲大會獎國小組生物科第二名、中正國中榮獲國中組化學科佳作以及數學科探究精神獎、銘傳國中榮獲國中組物理科探究精神獎、武崙國中葉玉君老師獲得5年科展優良指導教師。

武崙國中葉玉君老師長期指導學生參加科展活動，今年與曾義原老師帶領學生投入長時間野外觀察、設計各項實驗，探究金蛛的隱帶功能以及蛛網有無隱帶受到外力撞擊的震動模態。

在1年多的研究中，學生必須每天到野外研究區域進行兩次蜘蛛分布調查，每天早中晚課餘時間要不斷討論、實驗、再討論、再實驗，也曾經歷過實驗失敗、重新設計、再進一步繼續實驗，經由多次的努力，才有完整的研究成果。

八斗國小陳昇祿老師指導學生長期投入東北角海洋生物之觀察與研究，指導作品曾榮獲全國國小組生物科冠軍；今年以「美麗天鵝壺」為題，帶領學生每個月到潮間帶2到3次，並利用課餘時間實驗與討論，探究潮間帶笠藤壺與鵝頸藤壺在生物生態上的變化，進而探討兩類藤壺在蔓足行為上的差異。

中正國中在石長明、王世宏、林耀南及張淑敏老師帶領下，在數學研究上運用網際網路資源分析思考、發現與解決問題，探討尤拉線平行兩定點線段的所有解；在化學實驗中發現礬類在晶形相似、配位方式相似等條件下，能進行包心和融合結晶，並且發展出顯微結合縮時攝影拍攝及分析晶體的動態情形。

銘傳國中學生跟隨鄭志龍、林怡瑩老師的腳步，利用胡椒罐、恆溫加熱器、arduino水溫感測器自製研究食用油比熱的設備，並利用牛頓冷卻定律計算加熱板的供熱效率，求出純食用油與混合食用油的比熱差異，並找出不同溫度下不同混合比例食用油的比熱趨勢。