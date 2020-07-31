綠島疑遊客脫序？ 珍貴保育椰子蟹遭石頭壓死

暑假旅遊季，台東綠島湧入大量遊客，卻有遊客疑似脫序行為，竟用石頭壓在椰子蟹上，導致死亡。在地居民發現後貼文臉書社團，引起公憤，誓言揪出脫序者。台東生態工作者林耿弘氣憤說：「太可惡了」。

綠島居民郭文信今天在就是愛綠島臉書粉絲專業上貼出一張照片，照片的椰子蟹已經慘死，旁邊還放著一顆跟椰子蟹一樣大的石頭。並寫道「今天早上往綠島燈塔路上發現的，不是路殺，是被玩殺」。

郭將文照分享臉書就是愛綠島，引起諸多鄉民的憤怒，紛紛留言要求調監視器肉搜，交給機關單位嚴辦，也有人詛咒脫序者被大石頭壓，更有鄉民建議可以比照小琉球的海龜條款重罰。

郭文信表示，這次椰子蟹不是被汽、機車壓死的，而是像是被遊客玩死的，自己發現椰子蟹時，旁邊那顆大石頭正壓在椰子蟹的身上，自己拿下石頭搶救，椰子蟹已經死了。

據了解，椰子蟹族群銳減，「國際保育公約」將它列名為瀕臨絕種的無脊椎動物，我國農委會在民國85年公佈為珍貴稀有保育類野生動物，是唯一保育甲殼類，在台灣族群所剩無幾，只有蘭嶼、綠島還有少量族群分布。

台東生態工作者林耿弘表示，椰子蟹在綠島命途多舛，根據統計去年通報椰子蟹綠島至少發生10起路殺事件，而今年路殺紀錄也至少4起紀錄，如今又疑遭無知遊客玩死一隻，脫序行為實在太可惡，看了心痛。

台東縣政府農業處表示，椰子蟹是否為遭石頭所壓導致死亡？這部分要進一步了解，不過，提醒民眾根據野生動物保護法第42條規定，騷擾、虐待保育類野生動物者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。