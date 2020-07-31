李登輝再造農村 盼台東福鹿茶區代代傳香

38年前傳統農村漸走入夕陽，當時擔任台灣省政府主席的李登輝造訪台東縣鹿野鄉永安村，命名當地的茶為「福鹿茶」，點亮農村的新生命，他盼福鹿茶區代代傳香。

前總統李登輝昨晚過世，消息很快在永安村傳開，許多茶農不捨，前鹿野地區農會總幹事潘永豐翻出泛黃的老照片，看著當年李登輝命名「福鹿茶」的照片說，「他老先生 （李登輝）是農村的再造父母」。

台東縣鹿野鄉永安村是傳統的農村，原栽種鳳梨、甘蔗等農作物，農民為走出困境於民國65年左右大量引進烏龍茶，但受限交通環境及消費市場，並未對農村經濟帶來多大起色。

當地已過世的老茶農劉天來、「台東茶業之父」溫增坤為突破困境，費了很大心思，終於想到邀請當時擔任台灣省政府主席的李登輝到永安作客，藉此打響永安茶的知名度。

潘永豐說，劉天來與李登輝是石門鄉（新北市改制前）的舊識，雖然舉家搬到台東種茶，但與李登輝還是保持聯絡，民國71年，劉天來打電話邀請李登輝到台東，李登輝一口答應，並敲定當年的4月9日到永安。

潘永豐回憶，當時他是鹿野地區農會總幹事，陪同李登輝到農村，李登輝是當天下午4時許到永安，村民夾道歡迎，到訪2天前更是全村總動員打掃村道，每條泥土路都是乾乾淨淨，沒有一片落葉，當時村民的期盼可想而知。

他說，地方邀請李登輝就是為了幫永安茶區命名，當時劉天來準備4個名字「福鹿茶」、「鹿野茶」、「鹿仙茶」、「雙鹿茶」讓李登輝挑選，李登輝慎重地帶回省政府挑選，最後決定「福鹿茶」。

當地老農回憶，「福鹿茶」誕生後，讓夕陽農村旭日東升，脫胎換骨，全盛時期永安村80%投入茶葉生產，小朋友撿茶梗賺零用錢，婦女採茶貼補家用，男人製茶帶動地方繁榮，一片欣欣向榮景象。

低海拔的「福鹿茶」不僅打破高山茶迷思，在台灣茶葉闖出一片天，民國94年更是奪下第二屆全國冠軍茶，拿下「台灣茶王」的封號。

民國95年又開發出蜜香紅茶，民國97年誕生「紅烏龍」，湯色橙紅、明亮澄清具有光澤，滋味甘、甜、滑潤，冷熱泡皆宜的紅烏龍，在茶葉市場竄紅，並且紅到中國大陸市場。

潘永豐說，李登輝前後到福鹿茶區6次，李登輝每次一到鹿野鄉就談起老朋友劉天來、溫增坤，民國103年最後一次到鹿野鄉，住在鹿鳴溫泉酒店，一大早就說要泡茶，要喝一口福鹿茶，接著在鹿鳴酒店種下「台灣長壽樹」，為農民祈福，「他想的都是農民」。

地方人士將「李主席」、「李總統」奉為農村的「再造父母」，雖然李登輝已往生，但李登輝念念不忘的是福鹿茶區代代傳香。