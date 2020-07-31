聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東知名總統茶「福鹿茶」 李登輝命名
台東縣鹿野鄉是縣境開發較早的茶農區，1982年時任台灣省主席的李登輝造訪鹿野，茶農力邀其為茶命名，李登輝喝過後讚賞不已，將之取名為「福鹿茶」而聲名大噪，也是台東至今農特產品最佳伴手禮品牌之一。
福鹿茶主要栽種地區位於鹿野鄉龍田村及永安村一帶，由於當地早晚溫差大，環境乾淨無汙染，加上山坡地排水性佳，非常適合栽種茶葉，當地茶農以以春茶和冬茶為主，每年可採收兩次的茶葉，喝起來新鮮甘醇，具市場競爭力。
不過，由於當地栽種品種多，早期在行銷上沒有響亮而統一的茶名稱，1982年時任省主席的李登輝造訪鹿野鄉，當地茶農為提振茶業，力邀李登輝為茶命名，李就以當地鄉名鹿野其中的鹿字，取了吉利的福鹿，便命名為福鹿茶。
而1988年李登輝繼任中華民國總統後，當地茶農也稱此地區茶為總統茶。目前福鹿茶區包括紅茶、包種茶、烏龍茶等，其中以不知春茶與紅烏龍為本區特色茶葉。2005年獲得第二屆全國優質茶競賽總冠軍，壂定福鹿茶聲譽。
鹿野地區農會總幹事陳正笙表示，福鹿茶受到中國及東南亞種植的台式茶葉回銷台灣衝擊，銷量下降許多，也使得目前栽種福鹿茶的面積銳減到只剩2成左右，幸2008年台東分場輔導推出紅烏龍，讓原本衰退的福鹿茶區，銷售開始回升。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言