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台東知名總統茶「福鹿茶」 李登輝命名

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣鹿野鄉目前福鹿茶區包括紅茶、包種茶、烏龍茶等，其中以不知春茶與紅烏龍為本區特色茶葉。圖／台東縣政府提供
台東縣鹿野鄉目前福鹿茶區包括紅茶、包種茶、烏龍茶等，其中以不知春茶與紅烏龍為本區特色茶葉。圖／台東縣政府提供

台東縣鹿野鄉是縣境開發較早的茶農區，1982年時任台灣省主席的李登輝造訪鹿野，茶農力邀其為茶命名，李登輝喝過後讚賞不已，將之取名為「福鹿茶」而聲名大噪，也是台東至今農特產品最佳伴手禮品牌之一。

福鹿茶主要栽種地區位於鹿野鄉龍田村及永安村一帶，由於當地早晚溫差大，環境乾淨無汙染，加上山坡地排水性佳，非常適合栽種茶葉，當地茶農以以春茶和冬茶為主，每年可採收兩次的茶葉，喝起來新鮮甘醇，具市場競爭力。

不過，由於當地栽種品種多，早期在行銷上沒有響亮而統一的茶名稱，1982年時任省主席的李登輝造訪鹿野鄉，當地茶農為提振茶業，力邀李登輝為茶命名，李就以當地鄉名鹿野其中的鹿字，取了吉利的福鹿，便命名為福鹿茶。

而1988年李登輝繼任中華民國總統後，當地茶農也稱此地區茶為總統茶。目前福鹿茶區包括紅茶、包種茶、烏龍茶等，其中以不知春茶與紅烏龍為本區特色茶葉。2005年獲得第二屆全國優質茶競賽總冠軍，壂定福鹿茶聲譽。

鹿野地區農會總幹事陳正笙表示，福鹿茶受到中國及東南亞種植的台式茶葉回銷台灣衝擊，銷量下降許多，也使得目前栽種福鹿茶的面積銳減到只剩2成左右，幸2008年台東分場輔導推出紅烏龍，讓原本衰退的福鹿茶區，銷售開始回升。

台東縣鹿野鄉是縣境開發較早的茶農區，1982年時任台灣省主席的李登輝造訪鹿野，茶農力邀其為茶命名，將之取名為「福鹿茶」，1988年李登輝繼任中華民國總統後，當地茶農也稱此地區茶為總統茶。圖／擷取自鹿野地區農會
台東縣鹿野鄉是縣境開發較早的茶農區，1982年時任台灣省主席的李登輝造訪鹿野，茶農力邀其為茶命名，將之取名為「福鹿茶」，1988年李登輝繼任中華民國總統後，當地茶農也稱此地區茶為總統茶。圖／擷取自鹿野地區農會

李登輝 茶葉

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