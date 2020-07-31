影／恭喜！宜蘭新任校長佈達 也向退休校長致謝

宜蘭縣政府今天（31日）在縣民大廳舉行「109學年度中小學校長布達暨交接典禮」，2位校長卸任退休，通過遴選學校計28位校長，包括連任14位、轉任11位、新任3位，宜蘭縣長林姿妙主持，勉勵校長「耐心」與「謹慎」治校，開創學校獨有特色，也向退休校長致謝。

109學年度中小學校長布達暨交接典禮，以「接棒火炬 點亮教育」為主題，期許新任校長能為宜蘭縣的教育打造不同面貌與可能性，為宜蘭教育風範增添新風采，開創教育新局面。

縣長林姿妙期許所有校長們在傳承既有典範之下，要持續積極經營校務並開創學校獨有特色，縣府未來會與教育第一線的校長們共同齊心打造優質、友善及永續的教育環境，也勉勵所有校長們未來都要用「耐心」與「謹慎」來治理學校，因十年樹木，百年樹人，教育品質一直都是競爭力的指標，也是宜蘭縣相當重視須繼續努力灌溉耕耘的一塊園地，校長們更是樂居宜蘭最強而有力的最佳後盾。

校長布達暨交接典禮中，林姿妙向各連任、轉任及新任校長祝賀，也向2位卸任退休校長致謝，包括古亭國小校長黃賜福、碧候國小校長周菊芬，感謝他們用心經營學校，使學校穩健發展，奠定教育發展的穩固基石，並指出歷年校長交接典禮都是薪火相傳相當重要的時刻，除了感謝卸任退休校長對宜蘭縣教育的無私貢獻與辛勞付出，

宜蘭縣109學年度中小學連任、轉任及新任校長名單如下：

連任校長有東澳國小鄔誠民、礁溪國中吳錫傳、五結國中林士雄、順安國中張秀梅、利澤國中李苑翠、吳沙國中許志成、馬賽國小盧聰賢、蘇澳國小陳建州、二城國小游淑惠、學進國小林己煜、力行國小陳宜秀、同樂國小林弘杰、玉田國小郭又方、憲明國小王信義。

轉任校長有湖山國小黃志聖、澳花國小周文明、南澳國小林光章、頭城國小陳雅平、員山國小陳碧卿、古亭國小莊秀娟、大隱國小何賢堯、竹安國小彭芳玲、公館國小黃英軒、柯林國小任立誠、大福國小吳文成。