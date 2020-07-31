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基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基北3條快捷公車上路後，基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬。記者游明煌／攝影
基北3條快捷公車上路後，基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬。記者游明煌／攝影

基隆市政府自2016年至今已開通3條基北快捷公車，營運量也都不錯，讓基隆人往台北除了火車、國光客運等之外，多了另一項行駛高速公路便捷的選擇，。市府統計，有了城際快捷公車後，到基隆火車站搭乘人次剩過去的三分之一，過去一天3萬多人次，現在一天剩1萬多人次。

有關基隆輕軌及台鐵不進基隆火車站的規畫，目前吵得沸沸揚揚。市府提出數據，指目前因為有多種的大眾運具，到基隆火車站搭乘的人數和以前完全不同了，據市府統計，有了城際快捷公車後，到基隆火車站搭乘的只剩過去的三分之一，過去一天可能要3萬多人次，現在一天剩1萬多人次。

市府說，目前台鐵局規畫在基隆輕軌完工後，火車不進市中心基隆火車站，但仍會到七堵、八堵站，現在八堵站和七堵站本來就是重要轉運中心，安樂、七堵、暖暖區等民眾都是利用這兩個站轉乘，而中正、仁愛、信義區很多民眾則是搭2088、1579等快捷公車往台北。

市府統計，基北3條快捷公車實際載客數據，第一條快捷車2088，在2016年3月上路，從八斗子往返台北的市府轉運站，每月乘客數19.1萬人；第二條快捷公車1088，在2016年12月上路，從四腳亭往返松山車站，每月乘客數1.9萬人次；第三條快捷公車1579，2019年10月上路，中正線從八斗子到圓山轉運站，每月乘客數5.8萬人次。

市府交通處長李綱說，3條快捷公車路線，帶給市民往台北上班上學的便利，不一定到基隆火車站搭火車，成為基隆人通勤和和吸引外縣市民眾來基隆觀光旅遊重要運具。

第4條基北快捷公車目前也在規畫中，申請路線是中山區到南港轉運站，公路總局還在審議中，希望解決中山區往台北通勤需求。

基北3條快捷公車上路後，基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬。記者游明煌／攝影
基北3條快捷公車上路後，基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬。記者游明煌／攝影

基隆輕軌 公車 火車站

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