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宜蘭全面啟動雙語教育 110學年將成立第一所雙語學校

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天舉辦109學年度中小學校長布達暨交接典禮，縣長林姿妙宣布，宜蘭雙語教育全面啟動。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府今天舉辦109學年度中小學校長布達暨交接典禮，縣長林姿妙宣布，宜蘭雙語教育全面啟動。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣政府今天舉辦109學年度中小學校長布達暨交接典禮，縣長林姿妙宣布，宜蘭雙語教育全面啟動，未來將推動縣內每所學校至少擇一個班級、一個領域、一個課堂試行沉浸式雙語課程，並且逐年增加班級數，期盼在110學年成立宜蘭縣第一所雙語學校。

教育處長王泓翔表示，自今年2月108學年度第二次校長會議中，林縣長宣布「雙語教育」為本縣教育施政重點，教育處立即成立雙語推動小組並建置縣內8所學校的雙語情境教室，推動縣內21所學校試行雙語課程。

王泓翔指出，今年新進教師徵選錄取英語教師23人也將成為未來推動雙語教育生力軍，未來將持續提升縣內各學校的雙語課程教學，讓雙語情境教學建置更佳完備，雙語師資培能及課程發展皆能同步推升，讓2020年宜蘭雙語教育全面啟動。

王泓翔期許校長們，除了展現學生們的多元價值、多元智能之外，也要帶領各類型的親師生關係，在友善校園的環境中，將雙語、數理、人文、品格、特殊及資賦優異教育等各方面呈現在學校治理的成果之中，讓學生們都能發揮自我潛力，達成教育所追求的理想。

林姿妙 加班 元智

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