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運量少4成台鐵捷運化公車部分停駛？基市府：還在討論

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
運量少4成台鐵捷運化公車部分停駛？基市府：還在討論，不會貿然決定停駛。記者游明煌／翻攝
運量少4成台鐵捷運化公車部分停駛？基市府：還在討論，不會貿然決定停駛。記者游明煌／翻攝

公路總局補助基隆市政府規畫開設「台鐵捷運化接駁公車」，方便乘客轉搭台鐵通勤、通學，由基隆客運公司經營，共有5條路線，因長期虧損，近日傳出班次將縮減，其中R85將在9月停駛，引起地方憂心對安樂、暖暖區交通運輸造成衝擊。市府交通處表示，基隆客運確有向市府提出路線、班次調整，相關細節都還在討論中，交通處不會貿然做出停駛決定。

市議員王醒之表示，據了解，台鐵捷運化R線各條路線公車要大規模調整，9月1日起R85停駛、R82取消晚間6點30分後3個班次、R86不上幸福華城，因變動相當大，擔心影響暖暖區、安樂區民眾交通運輸，希望市府有因應與配套措施，減少對民眾搭車的衝擊。

據民眾指出，因已有3條往台北的快捷公車上路，民眾去台北不一定搭火車，因此搭台鐵捷運化的接駁公車變少，不少是要到長庚等醫院的需求才搭。

交通處副處長蘇先知今天說明表示，因疫情關係，導致客運載客量持續低迷，多數客運業客源減少三成以上，R線也受到嚴重影響，下降幅度高達四成，交通部對受影響之機場、國道客運路線，依運量下降程度核撥每車每月1至3萬元的營運費用補貼，但基隆市的客運僅採預支款項方式給地方政府，沒有比照國道客運紓困補貼措施。

交通處說，R線經4月13日路線整併及調整班次後，每班次平均搭乘人數已由原先的每班13人，提高至每班18人，每班次運量提升38%，但仍處於虧損狀況，為反映運輸市場供需狀況，基隆客運近期才再次提出路線及班次調整的想法。

疫情期間民眾減少搭乘大眾運具，交通處表示，會詳細評估各路線營運特性、每班次載客量及各站乘車人數後，盡量維持通勤、通學尖峰時段班次，以不過度減班為原則，維持市民基本通勤需求，也呼籲市民能多搭乘大眾運輸工具，讓業者有持續經營的動力。

基隆 台鐵 公車

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