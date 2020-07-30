蘭嶼鄉長關切空轉後送延燒 台東醫師公會力挺醫護
蘭嶼長夏曼．迦拉牧與妻子謝春玉日前為哥哥酒駕車禍受傷，申請空轉後送槓上衛生所醫護持續延燒。蘭嶼衛生所女醫師黃京葦今批鄉長夫妻不尊重專業，要求公開道歉。台東縣醫師公會聲援力挺。夏曼．迦拉牧回應，沒有需要道歉。
夏曼．迦拉牧說，當天我只是問空轉後送的標準，為什麼要道歉，難道有疑問就要道歉嗎？如果衛生所有監視錄影的話，希望衛生所調畫面就可以還原整個事情經過，就清楚知道到底誰在說謊，誰態度不佳。
他表示，他事發當天只有找立委伍麗華協助了解衛福部空轉程序，就這樣而已，事後至今他也沒找過任何一個縣議員，要對衛生所施壓或醫護人員禁聲，他現在也不曉得是人什麼原因，事情會演變成這樣。
夏曼．迦拉牧說，蘭嶼是一個很單純溫和的族群，沒有必要去挑出彼此的對立，不需要搞到現在烏煙瘴氣，他認為這個事件應該到他太太在臉書道歉就此結束，不應無限上綱。
蘭嶼衛生所女醫師黃京葦表示，專家須被尊重，不應政治凌駕專業之上，鄉長夫妻對專業評估的不信任，對一線醫護人員而言壓力非常大，且鄉長太太在網路發布不實文章，汙衊醫護人員及不尊重專業，她非常不能接受。
黃京葦說，衛生所對「空轉」申請謹慎，每一次動員需15人以上，能否申請鄉民都尊重專業，不能因為是鄉長或鄉長夫人就能不遵重專業，因為這次事件不管是不是發生在蘭嶼都是一樣的，希望鄉長夫妻倆公開向醫護道歉。
台東縣醫師公會理事長朱建銘表示，家屬迫切關心病人狀況是可以理解的，但不能接受用暴力、脅迫、恐嚇或言語侮辱的不理性行為，來達到關心的目的，希望藉由這次的事件，喚醒大家尊重醫護人員的專業。
此事起源有人在臉書爆料7月10日謝春玉的哥哥在蘭嶼騎機車酒駕自撞受傷，送蘭嶼衛生所治療，鄉長與鄉長夫人等親友趕到衛生所關心，質疑衛生所為何不能申請空轉後送，後續即展開醫師與謝春玉臉書筆戰，引起關注。
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