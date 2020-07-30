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國旅市場高漲 花東訂房率旺到年底

中央社 / 30日綜合報導
花東海岸旅遊熱門景區停滿車輛。（東管處提供）中央社
花東海岸旅遊熱門景區停滿車輛。（東管處提供）中央社

受疫情影響，國旅市場高漲，花蓮暑假遊客量突破80萬人次，台東光是熱氣球活動，就吸引逾36萬人次，住房率從暑期滿房，到11月也有6成訂房率，一路旺到年底。

花蓮縣政府統計，暑假到來，7月15日至25日花蓮各景點累積逾82萬人次造訪，其中以太魯閣國家公園排名居冠，有破20萬人次，其次是東大門夜市，也有近20萬人次。

太魯閣國家公園管理處指出，暑期入園人數累積超過24萬人，恢復往年暑期水準，今年疫情影響國外旅遊停擺，往年外國旅客人數約占3成，缺口由國旅補足，目前沒有傳出旅遊亂象。

「幾乎每天都賣到見底」在東大門夜市賣手搖飲的黃家明說，暑假一開始人潮明顯增加，感覺比往年暑假高出3成，過去2天備料1次，現在天天都要煮茶，特別多雇用1名員工幫忙，暑假「天天都像過年人潮」。

黃家明擔任東大門福町夜市管委會主委，他說，因應人潮爆量，夜市廁所、垃圾清潔員提高巡視頻率，至少每半小時會巡一次，盡量維持環境整潔。

花蓮暑期旅館、民宿住房率不論平、假日都有8成以上，觀光相關公會也積極呼籲業者維持良好品質、不因生意好就鬆懈。花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐指出，國旅熱度延燒到10月淡季，目前已有7成訂房率，若疫情持續穩定，還有可能繼續增加。

「住宿成績相當亮麗」台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，國旅大爆發，台東旅宿暑期都客滿，連9月的訂房率也有6、7成，是「10年來最高」，過去9月是觀光淡季，僅有2、3成住宿。現在訂房已到了10月、11月，將近有6成。

台東除了綠島、蘭嶼吸引遊客，船班、飛機班班客滿外，熱氣球嘉年華活動更是追星景點。台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳說，從11日熱氣球開幕至26日已吸引36萬人次，和去年同樣天數成長約3成5，11日至今平均每天約10萬湧入台東。

暑期天氣炎熱，水上活動受歡迎，秀姑巒溪泛舟吸引許多遊客體驗，泛舟業者林永樂表示，週末、週日秀姑巒溪一天約有逾1600人泛舟，人潮已回到過去暑假的水準。

賞鯨同樣熱門，業者呂世明指出，賞鯨船每班100多個船位，暑期每班都有約8成旅客，恢復旺季熱度，且今年外海鯨豚數量也「大爆發」，最高紀錄一趟可看到4隻抹香鯨，已經有遊客詢問暑假後的船班，目前也正規劃下半年推出水下攝影課程。

過去每到假日，到花東的火車票一票難求，現在購票不再困難，台鐵花蓮站長林德香接受中央社記者訪問表示，暑假至今，花蓮站上或下車（單趟）人數每天約1萬5000人左右，週日有1萬6000人，較疫情期間多出1倍的人潮，但仍未達過去2萬人次的高峰，推測可能是自駕車的人多。

台東 太魯閣國家公園

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