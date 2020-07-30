蘭博四季音樂音樂節來了 8月每周六開演

暑假何處去？宜蘭縣立蘭陽博物館今天宣布，「2020蘭博四季音樂節」要登場，主題為「夏季世界曲」，8月的每周六開演。

蘭陽博物館長陳碧琳表示，蘭陽博物館的建築構思源於自然元素與音樂的對話，館方以「地景音樂廳」精神策辦「蘭博四季音樂節」， 6年來已辦理超過100場音樂會，除延續「宜蘭製造」精神，也呼應國際博物館協會2020年度主題「博物館多元與共融」。

「2020蘭博四季音樂節─夏季世界曲」8月1日至8月22日每周六下午2點到3點，在蘭陽博物館大廳登場，以「漂浪—我們的移民之歌」為策演主題，演出團隊與日期為8月1日「宜蘭節慶室內樂團」、8月8日「A Root同根生」、8月15日「聚樂坊」、8月22日「宜蘭青年管樂團」等4個在地青年團隊。

其中，「宜蘭節慶室內樂團」演出《環遊世界銅樂會—少年號手的奇幻漂流》；「A Root 同根生」，帶來泰雅、日本、客家、華語、東南亞樂曲與族群記憶串接而成的文化變奏曲；「聚樂坊」表演慶神醮、農村酒歌、阿美族民謠、敦煌及西班牙樂曲，「宜蘭青年管樂團」在管樂與擊樂的協奏中，演繹西方經典、華麗爵士與台灣民謠。

蘭陽博物館並指出，「夏季世界曲」持續由「一心鋼琴製造股份有限公司」贊助，從3年前開始伴隨蘭博春季、夏季音樂節演出的百年古琴「戲韻藝琴」，供音樂家現場演奏，這架1886年於德國製造的Bechstein鋼琴，在2016年經比利時藝術家Psoman手工繪製歌仔戲服裝圖案，讓鋼琴充滿濃厚蘭陽文化元素與穿梭時光的想像空間。