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基福公路假日車潮多暖暖塞車苦 前端2公里1億元改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基福公路假日車潮多暖暖塞車苦，前端2公里1億元改善。記者游明煌／攝影
基福公路假日車潮多暖暖塞車苦，前端2公里1億元改善。記者游明煌／攝影

基福公路開通後，是很多來自雙北的遊客往東北角旅遊的捷徑，不必再遠繞台二線濱海公路，每到假日車潮很多，往往造成暖暖東勢街塞車，加上路幅小路況又差，居民怨聲載道。公路總局補助1億餘元進行前端2.5公里道路改善，今天舉行說明會，將徹底改善路基並健全人行道空間。工期長達1年，居民擔心交通陷黑暗期，要求做好交維計畫。

市府在區公所舉行台二丙線（基福公路）東勢街改善工程說明會，工務處指出，公路總局補助工程8千多萬元、購地經費3千萬元，改善路段從中山高暖暖交流道起，沿水源路到東勢街，全長2.5公里。

包括車道路基改善、健全人行路網、擋土排水設施改善，及改善景觀、候車亭、公園綠美化的營造點工程。現場不少民眾擔心工期長達1年，恐讓暖暖陷交通黑暗期。

議員王醒之說，基福公路多年來爭議不斷，為阻擋砂石車，歷經封路抗爭，之後又因暖暖部分路段，省道還是市區道路管理權責妾身不明，道路疏於養護，中央地方拉扯多年，等了5、6年得到了中央的補助款。

王醒之表示，大家很關心施工後的交維計畫，沿途的居民、商家都受到影響，但臨時才通知開今天說明會，很多居民來不及參加，施工前應再開一次。有關人行道的部分，現狀是很多民眾、娃娃車沒辦法走，希望人行道要建時必須和商家溝通清楚。

王醒之指出，開工前的各單位管線要確實協調好，不要施工後又一挖再挖，營造點植物要以當地原始的植物為主，同時做為觀光的指引，完成後維管要釐清。

議員林旻勳表示，施工單位務必與市府及各管線單位確實協調，避免完工後又有重複開挖的情形發生，且與交通處確認標誌標線的位置，做好交維計畫，避免塞車交通癱瘓。

議員連恩典說，人行道可考慮標線型，避免造成路幅又縮減，完工時要把標線完成，如住戶多的地方雙黃線要有開口，行人穿越道也要畫好。

基福公路假日車潮多暖暖塞車苦，前端2公里1億元改善。記者游明煌／攝影
基福公路假日車潮多暖暖塞車苦，前端2公里1億元改善。記者游明煌／攝影

人行道 塞車 綠美化

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