門諾基金會獲贈餐車 挹注花蓮偏鄉部落長者送餐服務

門諾基金會致力於提供身心障礙及獨居長者送餐服務，為讓餐食熱騰騰，去年購置第一輛行動自助餐車到花蓮奇美部落等偏鄉，一年來已送3千多次餐，但幅員遼闊，一輛餐車不夠用。今年獲家樂福文教基金會挹注，添購第二輛自助餐車，可提供據點共餐，也將長照資訊告知長輩。

門諾基金會指出，去年開發第一輛行動自助餐車後，周一到瑞穗鄉奇美村，周三、五服務富里鄉豐南村及新興村。以一周出車3天來算，一年多來送餐天數累計156天，共3028餐次，平均每天送餐19人次。

在送餐路途中，發現富里鄉的羅山村、吳江村、明里村有更多長輩需要餐食，原先只用1輛餐車，同時到兩鄉，一個月的行車里程數高達1500公里，可環島一圈都有餘，車輛也容易耗損。幸好得到家樂福文教基金會「真食獎」獎金，添購第2輛行動自助餐車，車上有螢幕可提供衛教，以及行動料理台，改善行動服務的效益及擴大送餐服務範圍。

門諾基金會董事長陳永興表示，奇美部落在縱谷與海岸線中間，象徵門諾的送餐服務連結兩端，只要是長照2.0有關的項目有餘力都會來做，也感謝家樂福文教基金會的愛心。未來基金會將持續深入偏鄉並設立服務據點，讓偏鄉弱勢長輩安心。