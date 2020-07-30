快訊

未吃完蔥油餅放桌上 知名補習班要國小童「跪著出教室」

「台大哲學系事件」王曉波77歲辭世 海峽評論將辦追思會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

門諾基金會獲贈餐車 挹注花蓮偏鄉部落長者送餐服務

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
第二代行動自助餐車備有螢幕可提供衛教，以及行動料理台。圖／門諾基金會提供
第二代行動自助餐車備有螢幕可提供衛教，以及行動料理台。圖／門諾基金會提供

門諾基金會致力於提供身心障礙及獨居長者送餐服務，為讓餐食熱騰騰，去年購置第一輛行動自助餐車到花蓮奇美部落等偏鄉，一年來已送3千多次餐，但幅員遼闊，一輛餐車不夠用。今年獲家樂福文教基金會挹注，添購第二輛自助餐車，可提供據點共餐，也將長照資訊告知長輩。

門諾基金會指出，去年開發第一輛行動自助餐車後，周一到瑞穗鄉奇美村，周三、五服務富里鄉豐南村及新興村。以一周出車3天來算，一年多來送餐天數累計156天，共3028餐次，平均每天送餐19人次。

在送餐路途中，發現富里鄉的羅山村、吳江村、明里村有更多長輩需要餐食，原先只用1輛餐車，同時到兩鄉，一個月的行車里程數高達1500公里，可環島一圈都有餘，車輛也容易耗損。幸好得到家樂福文教基金會「真食獎」獎金，添購第2輛行動自助餐車，車上有螢幕可提供衛教，以及行動料理台，改善行動服務的效益及擴大送餐服務範圍。

門諾基金會董事長陳永興表示，奇美部落在縱谷與海岸線中間，象徵門諾的送餐服務連結兩端，只要是長照2.0有關的項目有餘力都會來做，也感謝家樂福文教基金會的愛心。未來基金會將持續深入偏鄉並設立服務據點，讓偏鄉弱勢長輩安心。

出席活動的家樂福代表林夢紹說，在疫情期間更主動提供民眾便利，今年1月開始家樂福行動超市車隊走訪台灣北中南偏鄉地區，提供民眾最便利的購物服務；就像門諾基金會的行動自助餐車，為長者供餐提供更多行動力，將家樂福真食獎的精神更能回饋給社會。

不管是共食或者行動自助餐車的餐點，長輩們都相當喜歡，吃得津津有味。圖／門諾基金會提供
不管是共食或者行動自助餐車的餐點，長輩們都相當喜歡，吃得津津有味。圖／門諾基金會提供

家樂福 偏鄉 長照

延伸閱讀

花蓮忠靈祠「一罐雙櫃」卻限進塔順序 議員反映後放寬

偏鄉送餐兼媒合資源 門諾基金會獲贈自助餐車

聯手振興國旅！雲林縣、花蓮縣推出「縣民限定」優惠

花蓮勝安活動中心擴建 預計9月完工

相關新聞

門諾基金會獲贈餐車 挹注花蓮偏鄉部落長者送餐服務

門諾基金會致力於提供身心障礙及獨居長者送餐服務，為讓餐食熱騰騰，去年購置第一輛行動自助餐車到花蓮奇美部落等偏鄉，一年來已...

花蓮忠靈祠「一罐雙櫃」卻限進塔順序 議員反映後放寬

花蓮縣一位榮民妻子病逝，因花蓮軍人忠靈祠有「一櫃雙罐」措施讓符合安厝資格的夫妻可以合葬，他提出申請，卻因寄存辦法規定配偶...

影／全國原民運動會重返宜蘭 吉祥物命名Mit與Siri

全國原住民運動會明年3月19日在宜蘭登場，這也是宜蘭在民國96年後，相隔14年再度承辦，將有來自全國好手、55個原鄉的族...

台東市一棵生病榕樹 讓縣長饒慶鈴苦惱了！

台東市三角公園1棵染褐根病榕樹原訂7月12日移除，因民眾向縣長饒慶鈴陳情希望暫緩，經會勘討論後，順從民意暫緩實施。不過，...

登山教育路漫長 雪霸處籲從山屋秩序開始

政府山林開放政策近1年，山莊、山屋仍偶見垃圾、廚餘等亂象，雪霸國家公園內有10座山莊、山屋，目前都免費提供使用，雪霸處呼...

宜蘭創星獎 總獎金加碼到50萬

宜蘭中興文化創意園區開放全國文創業者申請入駐，宜蘭縣長林姿妙昨天宣布，升級「興自造・創星獎勵補助計畫」，總獎金加碼至新台...

玉長豐濱線郵輪式列車 8月底上路

暑假期間花蓮遊客人數暴增，東海岸更吸引許多遊客前往。東部海岸國家風景區管理處現正規畫玉里到豐濱的郵輪式列車，觀光巴士銜接...

郵輪跳島玩澎湖、連江 基隆洽談套裝遊程

郵輪「探索夢號」搭載1200多名旅客跳島旅遊4天後，昨天上午近11時返回基隆港，旅客多表示滿意，還指有出國感覺，市長林右...

台東野溪整治工程打掉重建？ 水保分局澄清

農委會水保局台東分局去年底發包整治海端鄉野溪工程，今年6月完工，未料「三面光工程」遭環團質疑對生態不友善，傳聞水保台東分...

為後送槓醫護 蘭嶼鄉長妻道歉

台東縣蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧與妻子謝春玉日前為謝的哥哥酒駕車禍受傷，找民進黨立委關切空轉後送台灣未果，謝春玉在臉書PO文「...

基隆輕軌爭議社群炸鍋為哪樁？2綠議員槓上藍前立委

針對基隆輕軌爭議，基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑，今天下午指謝3屆立委不吭聲 ，選舉到了炒話題...

銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

暑假期間花蓮遊客數暴增，東海岸有太平洋海景風光，吸引許多遊客。東部海岸國家風景區管理處正規畫玉里到豐濱的郵輪式列車，銜接...

熱門新聞

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

台南下午降暴雨 2處地下道一度淹水封閉

銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。