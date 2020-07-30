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花蓮忠靈祠「一罐雙櫃」卻限進塔順序 議員反映後放寬

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮軍人忠靈祠採傳統中式建築，視野相當好。圖／縣議員張美慧提供
花蓮軍人忠靈祠採傳統中式建築，視野相當好。圖／縣議員張美慧提供

花蓮縣一位榮民妻子病逝，因花蓮軍人忠靈祠有「一櫃雙罐」措施讓符合安厝資格的夫妻可以合葬，他提出申請，卻因寄存辦法規定配偶不能先存放，被打回票；縣議員張美慧向縣府反映，希望取消進塔順序限制，縣府決定即刻廢止這個規定。

張美慧表示，縣府從2年多前實施花蓮軍人忠靈祠「一櫃雙罐」措施，日前她接獲一名退除役官兵陳情，因限制配偶不能先進塔，讓夫妻合葬的願望落空。

她認為，軍眷或榮眷都可能比另一半先離世，只要符合安厝資格，就應放寬不要限制進塔順序，以免讓美意打折扣，因此日前在縣議會定期大會提案要求縣府放寬，近日縣議會民政小組考察，她也要求民政處到忠靈祠視察，感謝縣府從善如流，廢除限制。

此外，花蓮軍人忠靈祠一櫃雙罐厝施實施以來，目前僅29組入厝，張美慧認為比例太低，民政處表示，會發文向榮民服務處、殯葬業者多加宣導。

縣府民政處表示，花蓮軍人忠靈祠占地3公頃，外觀為中式傳統建築，民國78年完工啟用，民國87年更名，總計有1萬2106個塔位，已安厝塔位1萬99位，年平均約150位安厝。安厝對象包括軍人、取得榮民證的退除役官兵及其配偶，但如有被判處死刑、在監死亡、自殺死亡等狀況，則不得安厝。

為照顧軍人軍眷及榮民榮眷，除了骨灰研磨、骨灰罐換裝等費用由家屬負擔，縣府不再另外收取規費。

花蓮縣議會民政小組多位議員，日前由縣府民政處副處長李葳（前排右2）前往到花蓮軍人忠靈祠視察。圖／縣議員張美慧提供
花蓮縣議會民政小組多位議員，日前由縣府民政處副處長李葳（前排右2）前往到花蓮軍人忠靈祠視察。圖／縣議員張美慧提供
花蓮軍人忠靈祠有「一櫃雙罐」措施，讓軍人及榮民與配偶合葬，卻因限制進塔順序，讓美意打折扣，縣議員張美慧反映後，縣府決定廢止。圖／張美慧提供
花蓮軍人忠靈祠有「一櫃雙罐」措施，讓軍人及榮民與配偶合葬，卻因限制進塔順序，讓美意打折扣，縣議員張美慧反映後，縣府決定廢止。圖／張美慧提供

軍人 榮民 張美慧

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