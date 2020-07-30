快訊

餐廳被炸到剩骨架！日本福島縣驚傳爆炸 1死17人受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全國原民運動會重返宜蘭 吉祥物命名Mit與Siri

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
全國原住民運動會吉祥物今天完成命名。記者羅建旺／攝影
全國原住民運動會吉祥物今天完成命名。記者羅建旺／攝影

全國原住民運動會明年3月19日在宜蘭登場，這也是宜蘭在民國96年後，相隔14年再度承辦，將有來自全國好手、55個原鄉的族人們、南島語族國家、新南向國家選手共赴盛會，

這場原民盛會的吉祥物，由長鬃山羊當選，全國徵名，結果出爐，採泰雅族語，叫「Mit」，稱為「咩哥」，採阿美族語叫Siri，稱為「喜妹」，今天由縣長林姿妙、宜蘭縣體育會理事長蔡岡志掛牌。

宜蘭縣政府指出，睽違14年宜蘭縣再次舉辦「110年全國原住民族運動會」，明年(110年)3月19日將在羅東文化工場隆重舉辦，以「110年全原運在宜蘭 原來拿麼力High」為主題，縣政府以「選手至上、服務為先」為宗旨，賽會期間110年3月20至22日將在大同鄉、南澳鄉兩個原住民鄉舉辦原住民族嘉年華會盛宴。

運動會有全國各縣市每位參賽選手以及55個原鄉族人、南島語族國家、新南向國家的參與者，縣政府評選大會吉祥物為活動代言，扮演各系列活動精神象徵，7月1日至7日由縣內原住民籍族人提供吉祥物命名徵稿，7月8日由原住民族專家評選出10組名稱後，全國線上投票到7月24日。

票選結果，全原運的大會吉祥物為「長鬃山羊」，正式命名，採泰雅族語「長鬃山羊」叫做Mit，命名為咩哥；採阿美族語叫做Siri，命名為喜妹，而Mit可延伸為Made in Taiwan，更可示意為「在地原住民」。

完成吉祥物命名，今天由宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣體育會理事長蔡岡志掛上名牌，並頒發徵稿活動10組命名者感謝狀，同時間更抽出「最終命名票選」的幸運得獎者，大獎有Apple ipad，還有傳導式藍牙運動耳機、無線藍牙耳機等。

宜蘭縣政府指出，110年全國原住民族運動會宜蘭縣的大會吉祥物是世界珍稀的台灣特有種「長鬃山羊」，其中選擇非常重要的因素是台灣目前唯一的「野生牛科」動物，而在110年又剛好生肖年屬「牛」年，選擇「長鬃山羊」來代表110年全原運在宜蘭最適合不過，也更讓大會活動相得益彰。

縣長林姿妙表示，宜蘭人將再次以辦喜事的心情，在好山、好水、好生活的蘭陽平原舉辦全國性的運動會，邀請全國民眾以及原住民族的好朋友們屆時到宜蘭，感受宜蘭人最純真、最可愛以及最感動人心的回憶，宜蘭要讓全國甚至全世界，看見宜蘭、看見原住民，一起再創輝煌的宜蘭原住民風情。

全國原住民運動會吉祥物，由長鬃山羊當選，全國徵名，結果出爐，採泰雅族語，叫「Mit」，稱為「咩哥」，採阿美族語叫Siri，稱為「喜妹」，今天由縣長林姿妙、宜蘭縣體育會理事長蔡岡志掛牌。記者羅建旺／攝影
全國原住民運動會吉祥物，由長鬃山羊當選，全國徵名，結果出爐，採泰雅族語，叫「Mit」，稱為「咩哥」，採阿美族語叫Siri，稱為「喜妹」，今天由縣長林姿妙、宜蘭縣體育會理事長蔡岡志掛牌。記者羅建旺／攝影

原住民 林姿妙 阿美族

延伸閱讀

宜蘭創星獎 總獎金加碼到50萬

宜蘭鼓勵在地文創啟動「創星獎」 總獎金加碼到50萬元

林姿妙拜會游錫堃 爭取修正花東條例幫幫家鄉宜蘭

防下水道堵塞 宜蘭啟用都市「內視鏡」

相關新聞

台東市一棵生病榕樹 讓縣長饒慶鈴苦惱了！

台東市三角公園1棵染褐根病榕樹原訂7月12日移除，因民眾向縣長饒慶鈴陳情希望暫緩，經會勘討論後，順從民意暫緩實施。不過，...

花蓮忠靈祠「一罐雙櫃」卻限進塔順序 議員反映後放寬

花蓮縣一位榮民妻子病逝，因花蓮軍人忠靈祠有「一櫃雙罐」措施讓符合安厝資格的夫妻可以合葬，他提出申請，卻因寄存辦法規定配偶...

影／全國原民運動會重返宜蘭 吉祥物命名Mit與Siri

全國原住民運動會明年3月19日在宜蘭登場，這也是宜蘭在民國96年後，相隔14年再度承辦，將有來自全國好手、55個原鄉的族...

登山教育路漫長 雪霸處籲從山屋秩序開始

政府山林開放政策近1年，山莊、山屋仍偶見垃圾、廚餘等亂象，雪霸國家公園內有10座山莊、山屋，目前都免費提供使用，雪霸處呼...

宜蘭創星獎 總獎金加碼到50萬

宜蘭中興文化創意園區開放全國文創業者申請入駐，宜蘭縣長林姿妙昨天宣布，升級「興自造・創星獎勵補助計畫」，總獎金加碼至新台...

玉長豐濱線郵輪式列車 8月底上路

暑假期間花蓮遊客人數暴增，東海岸更吸引許多遊客前往。東部海岸國家風景區管理處現正規畫玉里到豐濱的郵輪式列車，觀光巴士銜接...

郵輪跳島玩澎湖、連江 基隆洽談套裝遊程

郵輪「探索夢號」搭載1200多名旅客跳島旅遊4天後，昨天上午近11時返回基隆港，旅客多表示滿意，還指有出國感覺，市長林右...

台東野溪整治工程打掉重建？ 水保分局澄清

農委會水保局台東分局去年底發包整治海端鄉野溪工程，今年6月完工，未料「三面光工程」遭環團質疑對生態不友善，傳聞水保台東分...

為後送槓醫護 蘭嶼鄉長妻道歉

台東縣蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧與妻子謝春玉日前為謝的哥哥酒駕車禍受傷，找民進黨立委關切空轉後送台灣未果，謝春玉在臉書PO文「...

基隆輕軌爭議社群炸鍋為哪樁？2綠議員槓上藍前立委

針對基隆輕軌爭議，基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑，今天下午指謝3屆立委不吭聲 ，選舉到了炒話題...

銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

暑假期間花蓮遊客數暴增，東海岸有太平洋海景風光，吸引許多遊客。東部海岸國家風景區管理處正規畫玉里到豐濱的郵輪式列車，銜接...

紀念戳章也可以很療癒 太平山6款手繪插圖版開放蒐集

太平山國家森林遊樂區推出6款新版的紀念戳章，手繪插圖風格，很療癒，即日起開放免費蒐集。

熱門新聞

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台南下午降暴雨 2處地下道一度淹水封閉

銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

嘉義市住宿加碼3千萬快用完！業者盼第二波加碼快來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。