影／全國原民運動會重返宜蘭 吉祥物命名Mit與Siri

全國原住民運動會明年3月19日在宜蘭登場，這也是宜蘭在民國96年後，相隔14年再度承辦，將有來自全國好手、55個原鄉的族人們、南島語族國家、新南向國家選手共赴盛會，

這場原民盛會的吉祥物，由長鬃山羊當選，全國徵名，結果出爐，採泰雅族語，叫「Mit」，稱為「咩哥」，採阿美族語叫Siri，稱為「喜妹」，今天由縣長林姿妙、宜蘭縣體育會理事長蔡岡志掛牌。

宜蘭縣政府指出，睽違14年宜蘭縣再次舉辦「110年全國原住民族運動會」，明年(110年)3月19日將在羅東文化工場隆重舉辦，以「110年全原運在宜蘭 原來拿麼力High」為主題，縣政府以「選手至上、服務為先」為宗旨，賽會期間110年3月20至22日將在大同鄉、南澳鄉兩個原住民鄉舉辦原住民族嘉年華會盛宴。

運動會有全國各縣市每位參賽選手以及55個原鄉族人、南島語族國家、新南向國家的參與者，縣政府評選大會吉祥物為活動代言，扮演各系列活動精神象徵，7月1日至7日由縣內原住民籍族人提供吉祥物命名徵稿，7月8日由原住民族專家評選出10組名稱後，全國線上投票到7月24日。

票選結果，全原運的大會吉祥物為「長鬃山羊」，正式命名，採泰雅族語「長鬃山羊」叫做Mit，命名為咩哥；採阿美族語叫做Siri，命名為喜妹，而Mit可延伸為Made in Taiwan，更可示意為「在地原住民」。

完成吉祥物命名，今天由宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣體育會理事長蔡岡志掛上名牌，並頒發徵稿活動10組命名者感謝狀，同時間更抽出「最終命名票選」的幸運得獎者，大獎有Apple ipad，還有傳導式藍牙運動耳機、無線藍牙耳機等。

宜蘭縣政府指出，110年全國原住民族運動會宜蘭縣的大會吉祥物是世界珍稀的台灣特有種「長鬃山羊」，其中選擇非常重要的因素是台灣目前唯一的「野生牛科」動物，而在110年又剛好生肖年屬「牛」年，選擇「長鬃山羊」來代表110年全原運在宜蘭最適合不過，也更讓大會活動相得益彰。