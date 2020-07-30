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台東市一棵生病榕樹 讓縣長饒慶鈴苦惱了！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市三角公園1棵榕樹染褐根病，原訂7月12日移除，因民眾向縣長饒慶鈴陳情希望暫緩，經會勘討論後，順從民意暫緩實施。記者尤聰光／攝影
台東市三角公園1棵榕樹染褐根病，原訂7月12日移除，因民眾向縣長饒慶鈴陳情希望暫緩，經會勘討論後，順從民意暫緩實施。記者尤聰光／攝影

台東市三角公園1棵染褐根病榕樹原訂7月12日移除，因民眾向縣長饒慶鈴陳情希望暫緩，經會勘討論後，順從民意暫緩實施。不過，百萬救治經費卻讓縣府陷入兩難，饒慶鈴今天個人臉書上貼文「究竟要搶救病樹，還是栽種新樹？」。

饒慶鈴寫道，台東市三角公園對許多民眾而言，是路過的風景，總是安靜地存在。去年市公所通報老榕樹出現樹葉乾枯的情況，經農委會「林木疫情鑑定與資訊中心」檢驗確診是罹患「樹癌」的褐根病。

今年初，樹葉開始慢慢掉光，越來越嚴重，市公所請專家評估後決定移除，地方傳出搶救老樹的呼聲，我也指示農業處再評估看看，不過挖除染病樹幹、消毒土壤及以支架支撐樹幹，救治經費初估高達百萬元，對縣府來說實在是很沉重的難題。

請教過專家，褐根病菌其實普遍存在於土壤之中，當樹勢強壯，它的抵抗力足以保護自己免受褐根病的侵襲，但如果樹體衰弱，讓病菌有可趁之機，就會演變成棘手的樹癌，像三角公園裡還有一棵老榕樹也曾染褐根病，市公所在2008年拆掉上方的木製步道、噴藥救治，起死回生，現在還很健壯。

相反的例子，譬如利嘉國小廣為人知的梅園，每年都會舉辦利卡夢梅之宴音樂會，2009年老梅樹受到褐根病荼毒，病死30多棵，校方請來福田樹木保育基金會協助搶救5棵老樹，一度救活的其中1棵老樹、半年後冒出新芽，最後仍沒撐過去。

褐根病目前的救治方法仍是「以毒攻毒」，也就是用帶有毒性的藥劑消滅這些病菌，我們能做的，也只是延緩樹的生命；我擔心接下來颱風季節或降下大雨，這棵老樹是不是能挺過。

專家告訴我，土芒果樹或柑橘類等芸香科植物，對褐根病有較強的抵抗力，重新種植耐病樹種，或許也是個選項。 究竟要搶救病樹，還是栽種新樹？我們在情感與現實之間陷入長考。

縣府今年編列的褐根病樹移除及消毒經費僅111萬元，要用於全縣；面對三角公園老榕樹的褐根病經費百萬元，縣府能支應的費用不多，但我們樂見民間自行發起救樹行動，也會給予技術協助。

若最終狀況仍不如預期，我們決定尊重樹木的自然輪迴，移除病樹，改種新樹，「砍一棵樹，救周圍更多的樹」，徹底為三角公園解決樹癌之苦。

縣府農業處表示，這棵染病老榕樹樹齡約30至40年，目前除了現有的繩索固定外，由於正值颱風季節，也請市公所加強枝幹支撐，再邀請專家及民間團體共同研商對策。

台東縣長饒慶鈴今天個人臉書上貼文「究竟要搶救病樹，還是栽種新樹？」表達縣府面臨兩難的局面。圖／擷取自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴今天個人臉書上貼文「究竟要搶救病樹，還是栽種新樹？」表達縣府面臨兩難的局面。圖／擷取自饒慶鈴臉書

饒慶鈴 台東 颱風

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