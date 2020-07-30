登山教育路漫長 雪霸處籲從山屋秩序開始

政府山林開放政策近1年，山莊、山屋仍偶見垃圾、廚餘等亂象，雪霸國家公園內有10座山莊、山屋，目前都免費提供使用，雪霸處呼籲山友當成自己的家自律，打造更好的登山體驗，三六九莊2年後改建完成，也會朝委託民間經營管理規畫。

雪霸處配合山林開放政策，提供更簡便的申請方式及提升軟硬體服務，登山倫理及生態環境也需要官方及民間共同來維護，園區目前有10座山莊、山屋、527床，都是登山前輩、志工或原住民協作一步一腳印背上山，成為高山的避風港，需要山友共同珍惜，遵守使用禮儀及秩序。

雪霸處指出，山友有緣入住同一間山屋，見面互相道好問安，應該是最基礎的禮儀，聊聊共通的登山經驗是很棒的一件事，因為那是登山人共有的語言，此外，喧嘩嬉鬧的自由，不應該建立在他人痛苦的經驗上，早起登頂看日出的權利，他人也有一夜好眠的需求。

睡眠品質不好或睡眠不足的身體條件，往往也是山難潛在的因素之一，籲請山友設身處地，盡量降低音量，另要切記，有能力喝酒，就要有能力自律，如果沒有，請勿飲酒。

雪霸處表示，如果山友申請山莊、山屋排定號碼，就依照床位號碼入睡，不要任意占用他人床位，若申請的山屋無人管理或沒有排定號碼，也請幫尚未到達的山友多想一點，先入住者不代表就是山屋擁有者，自己產生的垃圾請背下山，不要留在山莊、山屋內，相關的水電設施也請多多珍惜。