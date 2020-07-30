快訊

卯澳灣今引爆13顆未爆彈 巨大聲響海面水花直衝天際

打架換警局長2.0？「速食治安」真能解決社會問題？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山教育路漫長 雪霸處籲從山屋秩序開始

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台北市出去玩戶外生活分享協會曾協助認養清理雪霸處高山垃圾，雪霸處籲自己產生垃圾自己背下山。圖／雪霸國家公園管理處提供
台北市出去玩戶外生活分享協會曾協助認養清理雪霸處高山垃圾，雪霸處籲自己產生垃圾自己背下山。圖／雪霸國家公園管理處提供

政府山林開放政策近1年，山莊、山屋仍偶見垃圾、廚餘等亂象，雪霸國家公園內有10座山莊、山屋，目前都免費提供使用，雪霸處呼籲山友當成自己的家自律，打造更好的登山體驗，三六九莊2年後改建完成，也會朝委託民間經營管理規畫。

雪霸處配合山林開放政策，提供更簡便的申請方式及提升軟硬體服務，登山倫理及生態環境也需要官方及民間共同來維護，園區目前有10座山莊、山屋、527床，都是登山前輩、志工或原住民協作一步一腳印背上山，成為高山的避風港，需要山友共同珍惜，遵守使用禮儀及秩序。

雪霸處指出，山友有緣入住同一間山屋，見面互相道好問安，應該是最基礎的禮儀，聊聊共通的登山經驗是很棒的一件事，因為那是登山人共有的語言，此外，喧嘩嬉鬧的自由，不應該建立在他人痛苦的經驗上，早起登頂看日出的權利，他人也有一夜好眠的需求。

睡眠品質不好或睡眠不足的身體條件，往往也是山難潛在的因素之一，籲請山友設身處地，盡量降低音量，另要切記，有能力喝酒，就要有能力自律，如果沒有，請勿飲酒。

雪霸處表示，如果山友申請山莊、山屋排定號碼，就依照床位號碼入睡，不要任意占用他人床位，若申請的山屋無人管理或沒有排定號碼，也請幫尚未到達的山友多想一點，先入住者不代表就是山屋擁有者，自己產生的垃圾請背下山，不要留在山莊、山屋內，相關的水電設施也請多多珍惜。

雪霸處並提醒「小小撇步，大大同理心」，包括多利用保鮮盒或盒裝來取代塑膠袋裝置物品，減少塑膠打包雜音及減少塑膠的使用量；睡前就可先將隔天的輕裝先行打包完畢；將登山鞋或登山襪封裝在塑膠袋中，減少異味的飄散；可以挑選同時具有LED燈與紅光的頭燈，戶外開啟LED主燈，山屋使用紅光或流明數較低的燈源。

雪霸國家公園管理處呼籲遵守山莊、山屋秩序，其中，三六九山莊2年後改建完成，規畫委託民間經營管理。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處呼籲遵守山莊、山屋秩序，其中，三六九山莊2年後改建完成，規畫委託民間經營管理。圖／雪霸國家公園管理處提供

山友 塑膠袋 睡眠

延伸閱讀

【山林瘋之亂3】為何水鹿吃人尿？森林生態畸形扭曲…

新北推希望市集助農民 登山或搭輕軌都可買菜

【山林瘋之亂1】不出國瘋登山 人數暴增引發3大亂象

山域管理失落的一角：防止成本外部化，立法管理登山產業刻不容緩

相關新聞

台東市一棵生病榕樹 讓縣長饒慶鈴苦惱了！

台東市三角公園1棵染褐根病榕樹原訂7月12日移除，因民眾向縣長饒慶鈴陳情希望暫緩，經會勘討論後，順從民意暫緩實施。不過，...

登山教育路漫長 雪霸處籲從山屋秩序開始

政府山林開放政策近1年，山莊、山屋仍偶見垃圾、廚餘等亂象，雪霸國家公園內有10座山莊、山屋，目前都免費提供使用，雪霸處呼...

宜蘭創星獎 總獎金加碼到50萬

宜蘭中興文化創意園區開放全國文創業者申請入駐，宜蘭縣長林姿妙昨天宣布，升級「興自造・創星獎勵補助計畫」，總獎金加碼至新台...

玉長豐濱線郵輪式列車 8月底上路

暑假期間花蓮遊客人數暴增，東海岸更吸引許多遊客前往。東部海岸國家風景區管理處現正規畫玉里到豐濱的郵輪式列車，觀光巴士銜接...

郵輪跳島玩澎湖、連江 基隆洽談套裝遊程

郵輪「探索夢號」搭載1200多名旅客跳島旅遊4天後，昨天上午近11時返回基隆港，旅客多表示滿意，還指有出國感覺，市長林右...

台東野溪整治工程打掉重建？ 水保分局澄清

農委會水保局台東分局去年底發包整治海端鄉野溪工程，今年6月完工，未料「三面光工程」遭環團質疑對生態不友善，傳聞水保台東分...

為後送槓醫護 蘭嶼鄉長妻道歉

台東縣蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧與妻子謝春玉日前為謝的哥哥酒駕車禍受傷，找民進黨立委關切空轉後送台灣未果，謝春玉在臉書PO文「...

基隆輕軌爭議社群炸鍋為哪樁？2綠議員槓上藍前立委

針對基隆輕軌爭議，基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑，今天下午指謝3屆立委不吭聲 ，選舉到了炒話題...

銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

暑假期間花蓮遊客數暴增，東海岸有太平洋海景風光，吸引許多遊客。東部海岸國家風景區管理處正規畫玉里到豐濱的郵輪式列車，銜接...

紀念戳章也可以很療癒 太平山6款手繪插圖版開放蒐集

太平山國家森林遊樂區推出6款新版的紀念戳章，手繪插圖風格，很療癒，即日起開放免費蒐集。

花蓮勝安活動中心擴建 預計9月完工

花蓮吉安鄉勝安活動中心原先只有一層樓，70坪大空間已不敷使用，加上勝安公園還地於民，社區居民缺少活動空間，因此鄉公所去年...

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

深受國內外遊客喜愛的太魯閣峽谷將有新亮點，斥資上億元打造、高懸溪谷150公尺的山月吊橋確定8月12日啟用，初期試營運採免...

熱門新聞

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

彰化即將興建第一座社會住宅 推估將興建12樓共266戶

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台南下午降暴雨 2處地下道一度淹水封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。