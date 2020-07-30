中央重啟深層海水取水 台東縣府提前推廣「藍金」產業
因應中央重啟深層海水取水重建工程，台東縣政府昨在國立台東大學育成中心舉行「台東縣深層海水原料說明會」，吸引65家有意投資廠商參與，期待創造「藍金」產業。
縣府財政及經濟發展處表示，中央重啟深層海水取水重建工程預計於111年完工，提前爭取經費，規劃一系列推廣深層海水品牌建立與行銷推廣工作，以因應未來產業鏈順利銜接。
說明會中邀請台灣深層海水發展協會理事長陳仁仲博士，就深層海水原料應用，包括機能水、機能食品與保健品、保養品、發酵與釀造、農業、醫材等進行解說。讓參與65家廠商了解應用潛力。
另海洋委員會國家海洋研究院更派員全程參與活動，蒐集帶回深層海水產業界的建議與想法，以做為未來產業發展研究與推動。
財經處表示，縣府陸續於8月3日辦理「深層海水產業推廣」及9月4日「深層海水產業聯盟會議」，透過專家解說及產品體驗，研擬最佳策略及推動方案。
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