台東野溪整治工程打掉重建？ 水保分局澄清

農委會水保局台東分局去年底發包整治海端鄉野溪工程，今年6月完工，未料「三面光工程」遭環團質疑對生態不友善，傳聞水保台東分局有意打掉重建，又被批浪費公帑。分局長柯燦堂昨天澄清說「重建範圍僅3座沉砂池和邊坡修成平緩傾斜，並非外傳全部打掉重建」。

柯燦堂表示，外傳分局將把6百多萬元興建整治的海端鄉野溪工程打掉，重新再建，這不是事實，分局只是把與環團達成共識的邊坡修改成平緩傾斜；沉砂池部分則把封底混凝土打掉，以保留縱向伏流水正常運行，經費約20萬元，並不是將整個完工的工程全打掉。

據了解，因雨季野溪暴漲，溢流造成下游村落與附近住戶淹水，水保局台東分局去年底發包整治海端鄉野溪工程，但「三面光工程」把野溪兩側護岸與河床，以混凝土全部覆蓋，雖有助阻擋水流衝力，防止砂土、石塊，直衝下游，被環團質疑，兩側護岸壁長不出植物，河床更難有伏流水運行，讓魚蝦類難以生存。

農委會水保局台東分局指出，因三面光工程遭環團質疑對生態不友善，水保局台東分局在7月10日邀集環團、生態專家顧問及鄉公所人員現勘，依達成的共識提出改善方案，絕非全部打掉重做。