聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東野溪整治工程打掉重建？ 水保分局澄清
農委會水保局台東分局去年底發包整治海端鄉野溪工程，今年6月完工，未料「三面光工程」遭環團質疑對生態不友善，傳聞水保台東分局有意打掉重建，又被批浪費公帑。分局長柯燦堂昨天澄清說「重建範圍僅3座沉砂池和邊坡修成平緩傾斜，並非外傳全部打掉重建」。
柯燦堂表示，外傳分局將把6百多萬元興建整治的海端鄉野溪工程打掉，重新再建，這不是事實，分局只是把與環團達成共識的邊坡修改成平緩傾斜；沉砂池部分則把封底混凝土打掉，以保留縱向伏流水正常運行，經費約20萬元，並不是將整個完工的工程全打掉。
據了解，因雨季野溪暴漲，溢流造成下游村落與附近住戶淹水，水保局台東分局去年底發包整治海端鄉野溪工程，但「三面光工程」把野溪兩側護岸與河床，以混凝土全部覆蓋，雖有助阻擋水流衝力，防止砂土、石塊，直衝下游，被環團質疑，兩側護岸壁長不出植物，河床更難有伏流水運行，讓魚蝦類難以生存。
農委會水保局台東分局指出，因三面光工程遭環團質疑對生態不友善，水保局台東分局在7月10日邀集環團、生態專家顧問及鄉公所人員現勘，依達成的共識提出改善方案，絕非全部打掉重做。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言