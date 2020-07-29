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基隆輕軌爭議社群炸鍋為哪樁？2綠議員槓上藍前立委

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑。記者游明煌／ 翻攝
基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑。記者游明煌／ 翻攝

基隆輕軌爭議，基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑，今天下午指謝3屆立委不吭聲 ，選舉到了炒話題。謝國樑回應，要回到基隆通勤族的權益是否受損才是重點。

張顥瀚說，謝國樑的發言證明他完全不了解目前基隆人的期望和需求，基隆輕軌除了符合通勤的需求，更重要的是要加速基隆城市的發展，謝國樑不過是為了個人的政治生涯才將這個每逢選舉必討論的議題拿出來消費，民眾的眼睛是雪亮的，不會受到這些活在過去的政治人物所欺騙。

鄭文婷表示，過去謝國樑在基隆擔任3屆立法委員總共12年的時間，從未見到曾為基隆爭取到任何重大的公共建設，而今市長林右昌好不容易向中央爭取到輕軌來基隆，且全部經費都由中央買單，基隆人完全不需要支付半毛錢，這麼重要的重大公共建設其他縣市爭取都爭取不到，為何要在這時唱衰基隆？

謝國樑發言人謝宜斌回應，到今天為止支持基隆輕軌的想法仍然是不變的，但是前提是不可以將台鐵基隆火車總站的地位給廢除，因為這會嚴重影響基隆人的權益。至於我們在媒體上所提到的台鐵南港直達車，可以在23分鐘內一站就從基隆站到南港站，這是在立委任內所爭取到，但是卻在卸任後被取消掉了，到底為什麼要取消這班車？應該請相關單位說明。

謝宜斌表示，對於2位議員今天的發言，本質上還是要回到基隆通勤族的權益是否受損才是重點。也因為民眾對於基隆輕軌的規畫感到不安，這才是讓這幾天基隆各大社群專頁炸鍋的原因。

基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑。記者游明煌／ 翻攝
基隆市民進黨2名議員張顥瀚、鄭文婷，槓上國民黨前立委謝國樑。記者游明煌／ 翻攝

基隆輕軌 謝國樑

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