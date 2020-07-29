民進黨徵召24歲曾庭萱 參加羅東仁和里長補選

宜蘭縣羅東鎮前仁和里長陳圳茂因病去世，8月29日將辦理補選。民進黨宜蘭縣黨部今天表示，將徵召24歲青年曾庭萱參選，挑戰現年60歲、陳圳茂遺孀藍亮如。

民進黨宜蘭縣黨部今天在縣黨部，由縣黨部主委陳俊宇推薦民國85年出生的黨員曾庭萱，參加仁和里長補選。

曾庭萱受訪時說，她畢業後回到宜蘭，白天上班，下班之後還要照顧年邁的阿嬤，深刻感受到在地照護支持網絡的重要性，也發現社區許多年輕人為了更好的發展，到外縣市唸書、工作，常常只有假日才能返鄉，社區許多長輩也面臨需要被關懷及照護的問題。

曾庭萱表示，打造社區長照基礎是她這次參選的動機，希望不只社區的長者可以得到更多關懷與照顧，在外打拚的年輕人也可減輕負擔，放心衝刺事業。

民國49年出生的藍亮如表示，這次她以無黨籍身分參選，在沒有豐富政黨資源下，只能靠自己勤走基層與里民互動。里長是最基層的工作，靠的是熱誠、經驗和能力，必須對社區有經營和了解，有心付出和奉獻，而不是靠政黨的奧援。

藍亮如強調，她出來競選，只希望對地方有所建樹，造福仁和里，不求升官發財。仁和里過去一直欠缺固定的里民與老人活動場所，若當選將積極尋求固定空間，完成丈夫遺願。

羅東鎮公所表示，宜蘭縣第21屆仁和里長補選將在8月29日舉行投票，日前受理登記截止後，共有曾庭萱與藍亮如2人登記參選。