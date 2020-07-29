偏鄉送餐兼媒合資源 門諾基金會獲贈自助餐車

門諾基金會為身心障礙及獨居長者提供送餐服務外，去年開發第一輛行動自助餐車到奇美部落等偏鄉，發現更多地方有需求，獲得家樂福文教基金會挹注，添購第2輛自助餐車。

門諾基金會表示，「行動自助餐車」不僅將溫熱的餐食送到家，同時提供據點共餐，藉由餐食與長輩接觸，也將長照2.0資訊帶給長輩，如輔具維修、居家服務、復康巴士、資源媒合等。

門諾基金會指出，自去年開發第一輛行動自助餐車，每週一到瑞穗鄉奇美村，每週三、五服務富里鄉豐南村及新興村；一週出車3天，一年多來送餐天數累計156天，共3028餐次，平均每天送餐19人次。

在送餐過程中，發現富里鄉的羅山村、吳江村、明里村有更多需求，而1輛餐車同時要支援兩鄉，花蓮幅員遼闊，一個月的行車里程數就高達1500公里，環島一圈都有餘。正考慮如何紓解時，得到家樂福文教基金會「真食獎」獎金揖注，添購第2輛行動自助餐車，改善了行動服務的效益及擴大送餐服務範圍。

今天下午在瑞穗鄉奇美部落舉行捐贈儀式，門諾基金會董事長陳永興說，奇美部落在縱谷與海岸線中間，象徵門諾的服務連結兩端，只要是長照2.0有關的項目都會做，也特別感謝謝家樂福文教基金會的愛心。

出席活動的家樂福代表林夢紹說，在疫情期間更主動提供民眾便利，今年1月開始家樂福行動超市車隊走訪台灣北中南偏鄉地區，提供民眾最便利的購物服務。同樣概念，看到門諾基金會的行動自助餐車，為長者供餐提供更多行動力，將家樂福真食獎的精神更能回饋給社會。