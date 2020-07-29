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三面光工法整治台東野溪 環團質疑不友善生態

中央社 / 台東縣29日電
台東縣海端鄉布農族文化館旁的野溪最近整治完工，不過環保團體發現採用「三面光」工法不友善生態。圖／中央社
台東縣海端鄉布農族文化館旁的野溪最近整治完工，不過環保團體發現採用「三面光」工法不友善生態。圖／中央社

台東縣海端鄉布農族文化館旁的野溪最近整治完工，不過環保團體發現採用「三面光」工法不友善生態。施工單位農業委員會水土保持局台東分局表示，將會加強友善設施。

海端鄉布農文化館旁編號DF013野溪屬於土石流潛勢溪流，平常沒有水，但遇強降雨或颱風時溪水會突然暴漲，造成下游水患。

水保局台東分局編列新台幣600萬元整治，今年中旬完工，環保團體發現工程竟然是「三面光」法，也就是溪底和兩旁都是水泥工程，相當不友善生態。

水保局台東分局今天表示，這處土石流潛勢溪流於民國105年颱風及106年10月豪雨期間造成土砂災害，影響道路、鐵路及灌溉溝渠正常使用，並嚴重威脅民眾生命財產安全。

這次整治工程內容考量維護管理及土砂下移量設置3處沉砂設施，因有民眾反應沉砂設施有影響自然環境問題，為落實環境友善作為，分局於7月10日於現場召開環境友善精進會議，經在地居民及生態專家等討論，初步將改善3處沉砂設施環境的友善措施，預估經費20幾萬元。

為確保河岸兩側海端國中、布農文物館、海端部落及下游關山地區等保全對象安全，所有主要工程設施不會拆除。

台東

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