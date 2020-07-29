銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

暑假期間花蓮遊客數暴增，東海岸有太平洋海景風光，吸引許多遊客。東部海岸國家風景區管理處正規畫玉里到豐濱的郵輪式列車，銜接縱谷和海線觀光路線，預計走台9線、台11線和玉長公路，沿途有安通溫泉、石梯坪等景點，還能結合縣府的台灣好行，繼續往北走回花蓮市區，或是往台東選擇東海岸線。

東管處長林維玲表示，花蓮海洋公園今年至7月26日為止，遊客量為13萬1227人次，平均每天為5047人次，跟去年相比成長104.8％，但再往南走的石梯坪遊憩區暑假成長有限，僅比去年成長10%左右，分析原因大多跟交通不便有關，因此在縣府台灣好行、東部海岸線台灣好行路線中，再規畫「玉長豐濱線」，預計8月底成行。

初步規畫，玉長豐濱線將走玉長公路，從玉里車站開始，到安通溫泉區、寧埔遊憩區、長濱鄉公所、長濱驛站、金剛大道、北回歸線、奚卜蘭遊客中心、石梯坪及石梯漁港等9站，將採一天一班預約制，遊客搭乘後可原車上下車，促進花東交界處深度旅遊體驗。

林維玲說，路權才剛招標完成，現在仍需要現勘，以及討論站牌須放置在何處，石梯坪及石梯漁港花蓮縣府台灣好行也有抵達，遊客可自行選擇縣府路線北返花蓮車站，或是到安通溫泉轉乘幸福巴士、東部海岸線，繼續往南到台東，歡迎遊客到豐濱鄉和長濱鄉玩「雙濱」。