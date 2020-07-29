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紀念戳章也可以很療癒 太平山6款手繪插圖版開放蒐集

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
太平山簡介地圖上可愛的小插圖，化身為紀念戳章。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山簡介地圖上可愛的小插圖，化身為紀念戳章。圖／林務局羅東林區管理處提供

太平山國家森林遊樂區推出6款新版的紀念戳章，手繪插圖風格，很療癒，即日起開放免費蒐集。

林務局羅東林區管理處今天指出，太平山國家森林遊樂區內各據點分散，因此，管理處貼心在入園時提供太平山各據點的簡介地圖外，希望透過手繪風格，呈現極具特色及代表性的景點，並將地圖上可愛的插圖變成紀念戳章，讓太平山的美景也能印記在筆記本裡。

管理處表示，手繪風格的紀念戳章共有6款，包括鳩之澤溫泉、中間遊客中心、太平山莊、蹦蹦車、鎮安宮及翠峰山屋，都是太平山特色景點，民眾可在各據點櫃台蒐集。

管理處也建議，可以至販賣部購買太平山與畫家沈恩民合作推出的《太平山森林步道》小冊，將手繪的太平山景明信片蓋上紀念戳章後，從太平山郵寄給親友或自己，增添旅遊樂趣及紀念性。

此外，手冊中另有8條森林步道集章頁面，8條步戳章集滿後可兌換太平山限定紀念品。相關訊息可參閱太平山官方FB粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)及太平山森林遊樂區官網(http://tps.forest.gov.tw/)即時發布。

太平山手繪風格紀念戳章。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山手繪風格紀念戳章。圖／林務局羅東林區管理處提供

太平山 手繪 森林遊樂區

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