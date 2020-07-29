花蓮勝安活動中心擴建 預計9月完工
花蓮吉安鄉勝安活動中心原先只有一層樓，70坪大空間已不敷使用，加上勝安公園還地於民，社區居民缺少活動空間，因此鄉公所去年開始改建活動中心，擴建2樓約80坪面積。今天鄉長游淑貞前往視察工程進度，她表示，整體規畫進度都在預期內，盼能提供老人會、巡守隊駐點空間，預計9月完工。
勝安村人口數有6千多人，勝安社區發展協會有志工隊、福氣站、老人會、巡守隊、舞蹈班等，以往勝安活動中心使用頻率非常大，既有空間太少，導致巡守隊、志工隊、老人會長期在外，無法進入活動中心使用，地方因此希望能擴建2樓，增加活動空間。
原本面積1.65公頃大的勝安運動公園，鄰近住宅區，是許多居民從事休閒活動的場地，卻因未依原徵收目的興建校舍，內政部核定廢止徵收，只能還地於民，如今已圍起來，無法進入，居民活動空間又少了一個去處。
游淑貞指出，在縣政府挹注500萬元的經費，以及鄉公所自籌的600萬元，共1100萬元經費下，擴建活動中心，希望在美麗七腳川溪溪畔，供居民使用的活動中心能更多元化使用，今天邀請村長、社區發展協會、巡守隊等，集思廣益活動中心還能有什麼改變，相關建議視情況來做更動。
游說，由於勝安公園已還地於民，居民活動空間少，因此活動中心正加快腳步興建，提升品質，未來老人會、健康站、巡守隊都可在活動中心進行，二樓及樓頂還有簡單的運動空間，讓體適能、瑜伽課都有場地，成為居民聯絡感情的據點，相信未來活化使用率會更高。
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