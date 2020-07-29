宜蘭鼓勵在地文創啟動「創星獎」 總獎金加碼到50萬元

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭中興文化創意園區開放全國文創業者申請入駐，宜蘭縣長林姿妙今天（29日）進一步宣布，升級「興自造・創星獎勵補助計畫」，總獎金加碼至新台幣50萬元，藉由創作競賽、獎勵補助金，鼓勵宜蘭在地文創。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭中興文化創意園區開放全國文創業者申請入駐，宜蘭縣長林姿妙今天（29日）進一步宣布，升級「興自造・創星獎勵補助計畫」，總獎金加碼至新台幣50萬元，藉由創作競賽、獎勵補助金，鼓勵宜蘭在地文創。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭中興文化創意園區開放全國文創業者申請入駐，宜蘭縣長林姿妙今天（29日）進一步宣布，升級「興自造・創星獎勵補助計畫」，總獎金加碼至新台幣50萬元，藉由創作競賽、獎勵補助金，鼓勵宜蘭在地文創。

縣政府文化局指出，「興自造．創星獎勵補助計畫」邁入第4年，一開始以中興文化創意園區文創工作者為邀集對象，滾動式調整每年計畫內容，跟進最新產業脈動，今年度擴大規模，並從創作商品，延伸到設計服務，主題為「帶來喜悅與改變的設計力」、「多元族群的尊重關懷」與「環境友善的平衡永續」，邀請參賽者發揮創意，開發獨特產品或體驗服務。

文化局表示，為重振疫情造成的影響，今年特別將總獎金加碼至新台幣50萬元，並分為金獎、銀獎、銅獎與特色獎項，競賽甄選主題分為「文創商品類」與「體驗服務類」，其中文創商品類將會以「主題性」、「創新及美學性」、「實用性」、「量產與市場性」等4大方向作為評選基準，而「體驗服務類」則以「發展性」、「創新性」、「實踐性」與「市場性」為評分重點。

初審報名申請即日起至8月12日截止，一律採線上報名（https://reurl.cc/lVm80A），經公告初選入選者，依委員意見調整進行打樣即可進行決審，相關詳情可上宜蘭中興文創園區官方網站（https://chccp.e-land.gov.tw/）及興工場（https://reurl.cc/xZ5kAz）粉絲專頁查詢。

興自造創星獎勵補助計畫啟動，歷屆得獎作品精彩。圖／宜蘭縣政府提供
興自造創星獎勵補助計畫啟動，歷屆得獎作品精彩。圖／宜蘭縣政府提供

文創 文化局

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