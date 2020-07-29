太魯閣山月吊橋8/12開放試營運 採預約制

中央社 / 花蓮縣29日電

太魯閣國家公園管理處斥資新台幣上億元，重建歷史超過百年的山月吊橋，太管處今天表示，將於8月12日下午開放試營運，採預約登記制，每天4梯次共800人，8月7日可在網路預約。

太魯閣國家公園管理處副處長陳乾隆指出，山月吊橋原訂今年7月試營運，因吊橋須限載人數，考量暑期旺季，且「報復性旅遊」人潮眾多，暑期至今累積逾24萬人次入園，吊橋試營運開放初期將採預約制，安排導覽參觀，以利人數控管。

陳乾隆說，試營運除了首日8月12日僅開放下午2梯次，期間每天上、下午各2梯次，每梯次200人，將於8月7日於太管處官網啟動預約系統。

陳乾隆指出，山月吊橋試營運期間免費開放，將同步評估布洛灣台地周邊包括山月村、山月吊橋等景點，整體營運及人數量，做為委外經營及收費機制的評估標準，最快年底會有結果。

太管處指出，第1代山月吊橋為日本人建於1914年，其間歷經2次改建，第3代吊橋因道路開炸毀損，太管處30年前曾有計畫重建，但因吊橋高懸峽谷上，距溪底約150公尺高，當時做完南北各1座橋台後，施工難度太高，就此停工。

2016年，太管處重啟山月吊橋復建計畫，希望連結立霧溪兩岸的錐麓巴達岡和布洛灣台地，突破峽谷強風、地形及岩層限制，打造長約196公尺、寬2.5公尺的無障礙景觀步道，獲得第19屆公共工程金質獎。

吊橋 太魯閣國家公園 日本

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