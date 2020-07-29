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太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定
深受國內外遊客喜愛的太魯閣峽谷將有新亮點，斥資上億元打造、高懸溪谷150公尺的山月吊橋確定8月12日啟用，初期試營運採免費預約導覽模式，每天4場、每場限200人，8月7日起受理網路預約。
山月吊橋橫跨立霧溪，高懸峽谷間，全長196公尺，橋面距溪底153公尺、寬度2.5公尺，將是國內深跨比的峽谷吊橋，太魯閣國家公園管理處4年前著手復建後，即備受遊客期待。
太管處副處長陳乾隆今天說，經過審慎評估，山月吊橋將於8月12日啟用，為確保遊憩品質，試營運期間採預約導覽模式，並有人數限制。每天上午9時、11時，下午1時30分和3時30分，一共4場次，每場次200人，導覽時間45分鐘，也就是每天共800人次可上橋體驗。
太管處布洛灣管理站主任陳寶匡說，過去來到太魯閣是仰望天空峽谷，現在站上山月吊橋，是俯瞰溪谷、峽谷，用不同視角欣賞太魯閣峽谷之美，整個體驗和感受相當不一樣。
陳寶匡表示，山月吊橋網路預約系統還在測試中，將於8月7日起受理登記。民眾預約後，依時間前往報到，走150公尺的高架棧道，即可登上山月吊橋，俯視美景。
山月吊橋最早建於日據時期的1914年，原為日人理蕃之用，一直到1941年兩度改建，是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋。第三代吊橋後來因產金道路開路炸山而損毀。太管處30年前曾有計畫重建，但吊橋橫跨立霧溪、高懸太魯閣峽谷上，距溪底153公尺處，施工難度相當高。
直到4年前重啟復建計畫，經2年9個月施工，去年主體完工，接續施作高架景觀縫合、容留系統、無障礙設施、解說預約系統等配套設施，終於將開放。
陳乾隆說，山月吊橋試營運期間免費開放，將收集相關遊客量、滿意度等數據，連同周邊布洛灣台地資源整體評估，作為未來是否委外營運的參考。
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