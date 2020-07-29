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林姿妙拜會游錫堃 爭取修正花東條例幫幫家鄉宜蘭

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙（左）到立法院拜會曾任宜蘭縣長的院長游錫堃（右），爭取修正「花東地區發展條例」，將宜蘭納入法條適用範圍，期許宜蘭有更多的資源及經費挹注，打造蘭陽別有天。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）到立法院拜會曾任宜蘭縣長的院長游錫堃（右），爭取修正「花東地區發展條例」，將宜蘭納入法條適用範圍，期許宜蘭有更多的資源及經費挹注，打造蘭陽別有天。圖／宜蘭縣政府提供

立法院三讀通過的「花東地區發展條例」，透過經費與資源挹注，推動花東地區的產業、創新、帶動經濟成長與擴大就業機會，提升公共設施與服務品質，維護自然生態景觀及多元文化特色，吸引人才東移及返鄉，地理上相鄰的宜蘭同樣需要，卻沒有這些資源與經費。

為此，宜蘭縣長林姿妙昨天（28）下午到立法院，拜會曾任宜蘭縣長的院長游錫堃，爭取修正「花東地區發展條例」，將宜蘭納入法條適用範圍，期許宜蘭有更多的資源及經費挹注，打造蘭陽別有天，縣政府表示，已獲游院長當場允諾，協助修正花東地區發展條例。

林姿妙表示，自國道5號開通以後，縣內各項公共設施服務與建設更需積極提升，惟宜蘭縣長期受限財政窘迫，公共服務提升速度未及需求增長的速度，致各項縣政的推動力有未逮，因此，此次拜會游錫堃院長，不僅考量院長曾擔任宜蘭縣2次任期的縣長，清楚宜蘭的發展背景及所面臨的困難，更希望院長參考中央過去協助花東地區發展之精神與模式，協助花東地區發展條例的修正，將宜蘭納入法條適用範圍，如此不僅有助於推動縣政，也讓本縣財政窘境獲得緩解。

宜蘭縣政府今天指出，宜蘭位於臺灣東北，是大臺北地區通往東部區域之門戶，更是東臺灣重要轉運樞紐，完善交通建設將左右宜蘭的發展命脈，過去，宜蘭縣政的長遠擘劃與推動莫不秉承於「2001新蘭陽」與「宜蘭縣總體規劃」的前瞻規劃下，一脈延續與貫徹，奠定宜蘭「觀光」、「環保」、「文化」與「資訊」立縣的根基。

縣政府表示，其中，如觀光面向，宜蘭縣觀光資源豐富，這些資源尚須積極提升點的質量服務，透過交通路網串連，搭配節慶活動，打造國際觀光亮點，建立屬於宜蘭的品牌；環保面向，良好生活環境與品質，是宜蘭人共同的驕傲，因此，兼顧環境及產業共榮，推動綠色與健康生活是宜蘭不變的目標。

另外，在文化面向，宜蘭擁有豐富深厚的文化底蘊，配合當前三大文化政策文化民主、文化多樣與文化自主為核心價值，以持續加深宜蘭縣文化底蘊，豐厚縣民文化涵養；資訊面向，因應社會瞬息萬變，建構宜蘭智慧環境，打造宜蘭成為現代智慧城市。

縣政府表示，除了「交通」、「觀光」、「環境」、「文化」、「智慧」等面向發展願景外，其他如產業及就業、農業、水文、城鄉、安全、健康與社福等各面向願景及策略，亦需請託游院長，請託中央給予支持協助，共同為宜蘭縣打拚，縣府亦將全力配合在有限的財政資源下，積極擘劃宜蘭縣內各項面向建設，拚出宜蘭好生活。

林姿妙 立法院 願景

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