遊客量暴增垃圾量大增 綠島1清潔隊疲勞摔傷後送

暑假旅遊旺季，台東綠島湧入逾6萬遊客，垃圾量隨之暴增，鄉公所1名清潔隊疑工作疲勞，不慎從垃圾車摔落受傷，由海巡艦艇後送台東馬偕醫院治療，所幸沒有生命危險。

海巡第15隊表示，昨晚8點接獲綠島衛生所通報，1名清潔隊員因近期往返綠島遊客眾多，處理清潔事務工作繁重，勤務中不慎高處墜落導致胸痛及右耳出血，請求協助後送。

考量夜間已無交通船往返綠島，加上衛生所醫療設備不足，即派遣PP-3568艦艇將傷患從綠島後送台東，航行50分鐘順利抵達台東富岡漁港，將病患交由救護車載往馬偕醫院就醫。

綠島鄉公所清潔隊長林鴻文表示，近來遊客多，垃圾量也增加，相對收垃圾勤務繁重，加上天氣炎熱，該隊員才會疲勞不慎從垃圾車摔落下來，還好治療後目前沒有大礙。

他說，旅遊旺季時，一般垃圾是還好，主要是回收物品量較多，像是寶特瓶、鋁罐和紙類等，因為收垃圾時還要初步分類，他們除了星期三和星期天停收外，其餘時間是從傍晚4點半一直收到晚上9點半。